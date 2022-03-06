«آي سكور» تطلق مشروع التقييم الرقمي السلوكي للعملاء وتقييم المنتجات الزراعية قريبا

قال طارق المحمودي العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني Iscore إنه يجري حاليا عمل تطوير شامل لأنظمة الشركة للبنية التحتية التكنولوجية بتخصيص ميزانية خاصة لتطبيق ذلك والاهتمام بالعنصر البشرى واستقطاب كوادر متخصصة ورفع كفاءة الموظفين عن طريق وضع خطة تدريبه، وكذلك رفع الوعي المجتمعي استعدادا للانطلاق للمرحلة المقبلة ولتنفيذ المشروعات القومية التي تخدم الدولة وتحقيق الشمول المالي.

وأكد المحمودي خلال مشاركته بمؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية أن ذلك بهدف التحديث المستمر للبنية التكنولوجية وشبكات الاتصالات والرقمنة فقد تم التعاقد مؤخرا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في برامج البيانات الكبيرة Big data ، حيث تم الإتفاق معها على توريد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال وإلى جانب التعاقد مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تأمين البيانات والمراكز الاحتياطية للطوارئ، ومشيرا الي حصول I-Score على شهادة ISO 27001 للمرة الثالثة على التوالي في أمن البيانات.

وأشار المحمودي إلى أن سعي الشركة المتواصل للحصول على بنية تكنولوجية فائقة التطور وأحدث برمجيات تأمين البيانات، يأتي انطلاقًا من عدة نقاط أهمها احتفاظ الشركة بالبيانات الائتمانية لكافة الجهات المصرفية وغير المصرفية في مصر وثانيا الخدمات التي تقدمها الشركة للمجتمع المصري من خلال بروتوكولات التعاون الموقعة مع الجهات الحكومية في إطار توجهات المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي المصري وثالثا المشروعات العملاقة التي تعكف الشركة عليها ومنها مشروع آليه التمويل باستخدامات التقييم الرقمي السلوكي ومشروع تقييم المنتجات الزراعية ورابعا قيام الشركة بتشغيل وإدارة السجل المصري للضمانات المنقولة تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشئ بقانون رقم 115 لسنة 2015 ليكون السجل الرسمي للضمانات في الدولة، وقد حاز على كامل الدرجات الخاصة بالنظام طبقا لتقرير البنك الدولي.

وتابع إن إطلاق I-Score لمنتج التقييم السلوكي سيكون نواة هامة لدعم قطاع الإقراض الرقمي ، وكذلك إطلاق الشركة لمنظومة الإقراض الزراعي بما يتيح نظم قياسية للتقييم بأسلوب ذكي دون تدخل بشري، مما يمنح الثقة للبنوك والعملاء في حيادية التقييم المبني على معلومات حقيقة وحديثة من السوق المصري، بما يضع معايير محددة للجودة والكفاءة والحيادية ومؤكدا ان نظام تقييم الائتمان الزراعي وتقدير المخاطر يضم أنواعًا مختلفة من القروض: سواء قروض الأنشطة الزراعية أو القروض الاستهلاكية أو القروض الاستثمارية ويهدف لمساندة القطاع المصرفي على زيادة منح القروض للقطاع الزراعي الذي يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية في مصر، والأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.

وقال المحمودي إن الاستعلام الميداني هو أحدث المنتجات التي تقدمها I-Score حاليا والتي ستساهم في تأسيس جهة موحدة تضم كافة الشركات التي تقوم بالاستعلام الميداني في مصر والتأكد من صحة البيانات المراد التحري عنها من خلال منظومة مؤمنة الكترونياً.

وتابع: سيتم تأسيس جهة موحدة تتولى تنظيم طلبات الاستعلام الموجهة لشركات الاستعلام الميداني وكذلك توحيد نماذج الاستعلام للبيانات المطلوب التحري عنها ، وسيكون النظام متاح للبنوك لطلب الاستعلام الميداني سواء للعملاء من الأفراد أو المؤسسات أو الموردين وسيتم الرد على البنوك بشكل مميكن بما يسهل علي البنوك استخدام التقارير-وخاصة للموردين-في حالة الاستعلام عنهم وهو الأمر الذي يجعل قرار المنح أسرع وأسهل على الجهة المانحة للائتمان.

وأوضح أن عدد العملاء الائتمان المسجلين في قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني حتى نهاية ديسمبر 2021 أفراد يبلغ نحو 21,110,758 مقارنة بنحو 19,032,163 خلال ديسمبر ٢٠٢٠ وبالنسبة للشركات SME فقد بلغ عددهم 507,842 مقارنة بنحو 422,389 خلال نفس الفترة فيما بلغ اجمالي العملاء نحو21,618,600 مقارنة بنحو 19,454,552 وبلغت اجمالي التسهيلات الائتمانية نحو80,761,874 مقارنة بنحو 72,450,013