الأحد 06 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع

النائب سامى سوس
النائب سامى سوس

تقدم النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه في للأسواق الأمر الذي تسبب في حالة من الضيق لدي المواطنين خاصة محدودى الدخل.

وأكد النائب سامي سوس، في طلب الإحاطة الذي قدمه اليوم الأحد، إلى رئيس مجلس النواب، أنه خلال الأيام الماضية شهدت الأسواق موجة غلاء كبيرة في الأسعار، مما تسببت في زيادة  الأعباء الاقتصادية على المواطنين وجعلتهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم خاصة الأساسية من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، ولابد من تقديم كافة أنواع الدعم للمواطنين.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع، ومواجهة الزيادة غير المستحقة في الأسعار، بجانب متابعة ومراقبة بعض التجار لعدم احتكار بعض السلع وتخزينها وتخفيف تواجدها في الأسواق بهدف رفع الأسعار.  

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على ضرورة إحكام السيطرة على الأسواق في أسرع وقت وضبط الأسعار حتى لا يتفاقم الوضع بشكل أكبر، مطالبا وزارة التموين بتوفير كافة السلع ومنتجات اللحوم والفراخ الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وطرح كميات إضافية من السلع والمنتجات الغذائية بزيادة عن المعدلات الطبيعية فى الأوقات العادية والتأكد من توافر كل السلع طوال الوقت وذلك لمواجهة زيادة الأسعار وجشع التجار. 

وطالب النائب الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة مع أي نقص محتمل فى مخزون أى سلعة أساسية حتى لا يكون هناك زيادة في الأسعار، بجانب التعامل بحسم مع أي مخالفات من قبل التجار.

مجلس الوزراء وزارة التموين الداخلية قدم أسعار البرلمان

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