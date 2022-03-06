سن بداية القلق.. متى تقلق الأم بشأن تأخر طفلها في النطق؟

تحلم الأم منذ اللحظات الأولى في حياة الطفل، باللحظة التي يطلق فيها طفلها كلماته الأولى، وفي كثير من الأحيان يتأخر الطفل في النطق ولا تدرك الأم أن هناك مشكلة حقيقية وتعتقد أن هذا التأخر ربما يكون طبيعي.

متى يمكن أن تقلق الأم من تأخر طفلها في النطق؟

وذكر موقع baby center أن نمو الطفل واكتساب المهارات، يختلف من طفل إلى آخر، ومن بين هذه المهارات وأهمها مهارة النطق أو إطلاق الكلام وبشكل عام فإن الأطفال الذين يعيشون في منزل يتحدث أفراده أكثر من لغة فإن الطفل يتأخر في النطق حتى يتمكن من نطق أحدهما، وكذلك الأسر التي تضم أطفال أكبر يقوم الطفل الكبير فيها، بمهمة القيام بالطلبات نيابة عن الطفل الصغير الأمر الذي الطفل يتأخر في النطق، إذًا يمكن القول إن أسباب التأخر ليست مرضيه طوال الوقت، وإنما هناك أسباب أخرى يمكن أن تعيق تأخر النطق.

إذا ما هى الحالات التي يجب أن تتوجه فيها الأم إلى الأماكن المتخصصة للوقوف على سبب تأخر الطفل في الكلام؟:

في البداية يجب أن تتعرفي على جدول نطق الطفل، وماهي الكلمات التي يجب أن يطلقها في هذه المرحلة، وعلى هذا الأساس يمكن تحديد ما إذا الطفل تأخر في النطق أم لا، وبشكل عام فإن الأطفال في عمر العامين قادرة على نطق جملة من كلمتين مثل مزيد من الطعام، كما أنه يتمكن من فهم الأوامر البسيطة.

كيف أساعد طفلي على الكلام؟

إن الخيارات في النهاية يجب أن تقودك إلى الطبيب لكن في النهاية يجب أن تعرفي أن على الأم دور، من خلال توجيه الطفل إلى مصادر الصوت، والإشارة إلى الحيوانات المختلفة مع التعريف بأسماءها، لكي يدرك الطفل المعنى، ويربط الصورة بالاسم.