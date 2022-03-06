حبس المتهمة بتمزيق جسد حماتها فى المنيا: «بتتخانق معايا»

قررت نيابة مغاغة بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، حبس ربة منزل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة قتل حماتها بسلاح أبيض بسبب الشجار المستمر بينهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من مأمور مركز شرطة مغاغة بورود بلاغ من أحد الأهالي بانتحار ربة منزل في ظروف غامضة مستخدمة سلاحًا أبيض سكينًا في الانتحار.



وعلى الفور، انتقل رجال البحث الجنائي، إلى موقع الحادث، وتبين وفاة سيدة بعدة طعنات متفرقة بالجسد ومع المعاينة الأولية تبين وجود شبهة جنائية، وعند السماع لأقوال زوجة ابن القتيلة، أكدت أن حماتها كررت عدة مرات أنها ستقوم بالانتحار في ظروف غامضة دون ذكر أسباب.



وخلال التحقيقات، تم التوصل إلى أن الجاني هي زوجة الابن وتخلصت من حماتها بسبب الخلافات المستمرة بينهما.



وأضافت زوجة الابن أنها قامت بقتل حماتها بسلاح أبيض سكين وقامت بدفنه داخل إحدى الأراضي الزراعية القريبة من المنزل، وأنها قامت بقتل أم زوجها بسبب خلافات قديمة بينهما، وبعد أن قامت بقتلها خرجت إلى الشارع وأعلنت أن حماتها انتحرت في ظروف غامضة.

وأضافت، أن زوجها يعمل في دولة السعودية وتكرر الشجار بينها وبين أم زوجها، مؤكدة أنها لم تقصد قتلها، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.