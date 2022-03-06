الأحد 06 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إطلاق قافلة بيطرية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بأسيوط

قوافل بيطرية مجانية
قوافل بيطرية مجانية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي قوافل أو مبادرات من شأنها تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري في كافة القطاعات الخدمية.

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وأوضح محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني لتقديم تلك الخدمات بشكل لائق خاصة في قطاع الثروة الحيوانية الذى يعتبر مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية وهو ما ينعكس على الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف التنمية المستدامة وينفذ استراتيجية مصر 2030م.

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وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار تنظيم القوافل الطبية البيطرية بقرى ومراكز المحافظة ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها مديرية الطب البيطري بالمحافظة وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة وذلك بتنظيم قافلة بقرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب لتقديم الخدمات البيطرية بالمجان.

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وأوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه تم تنظيم قافلة بيطرية بقرية بني محمد بمركز أبنوب وفقًا للخطة الموضوعة مسبقاً تحت رعاية الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك لرفع المعاناه عن المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري لديهم حيث استهدفت الكشف على عدد كبير من الماشية باستخدام أحدث وسائل التشخيص (السونار) وتقديم التوعية والإرشاد والتعليم وخدمات واستشارات بيطرية للمربيين فضلاً عن رش وتطعيم الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية صرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم للتلبك المعوي والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم التي قد تصيب الماشية وهو ما لاقي إقبالاً واستحسان لدى المزارعين وصغار المربين بالقرية موضحاً أن القافلة البيطرية بقرية بنى محمد  مركز أبنوب تمت بإشراف الدكتور علي عبدالفتاح مدير إدارة التلقيح الاصطناعي وكيل المديرية، والدكتور أسامة سيد مدير إدارة أبنوب، وبمشاركة نخبة من أطباء مركز بحوث صحة الحيوان وبمشاركة لفيف من آطباء التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية بالمديرية وبعض الأطباء المتخصصين من بينهم الدكتورة سحر عبدالله رئيس قسم الوقايه بإدارة أبنوب، والدكتور مدحت فاروق أخصائي السونار، والدكتور محمد جمال، والدكتور حاتم محمد.

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اسيوط محافظ أسيوط المجتمع المدنى قطاع الثروة الحيوانية اللواء عصام سعد مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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