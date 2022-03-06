جامعة أسيوط تطلق فعاليات معرض الكتب القديمة بكلية الهندسة

أفتتح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث معرض الكتب القديمة بكلية الهندسة والذي تستمر فعالياته في الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري بمركز التطوير قاعة الحاسب الآلي بقسم الهندسة الميكانيكية، وذلك بحضور الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة والدكتور مؤمن طه المليجى وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث.

جانب من المعرض

وأكد الدكتور احمد المنشاوي أن المعرض يأتي انطلاقا من إيمان الجامعة بأهمية القراءة والعودة إلى الكتب لما تحمله من قيم ومبادئ تعمل على تثقيف الطلاب وتنمية مهاراتهم في إطار ترسيخ فكرة القراء كأساس للعلم ومفتاح أبواب المعرفة كما ان الجامعة تدعم وبقوة مثل هذه المعارض وذلك من خلال عرض الكتب بأسعار رمزية لا تقارن أبدًا بقيمتها الحقيقية سواء العلمية أو المادية.

جانب من المعرض

وكشف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذه المعرض يعد إضافة جديدة لأبناء الكلية والمترددين عليها خاصة وأنه يحتوي علي العديد من الكتب القيمة وذات الطابع الخاص من الكتب القديمة والذي يضم أمهات الكتب ويحتوي علي أكثر من 4 آلاف كتاب مخف الأقسام داخل الكلية لتنمية مهارات وقدرات الطلاب.

جانب من المعرض

وصرح الدكتور النوبى أن تنظيم الكلية لمعرض الكتب القديمة ياتى ضمن حرص الجامعة على تقديم خدمة طلابية متميزة انطلاقاَ من دور الجامعة التنويري والثقافي داخل المجتمع من خلال عرض الكتب القديمة والقيمة والتي تعد مرجع اساسى لكل طالب وباحث عن العلم داخل مكتبته الخاصة.

جانب من المعرض

وقد أوضح الدكتور مؤمن طه المليجى أن المعرض يحتوى على 4000 كتاب من مختلف الأقسام داخل الكلية ويبلغ قيمة بيع الكتاب بالغة العربية 5 جنيهات وبالغة الانجليزية 10 جنيهات بالإضافة إلى توافر مجلدات لامتحانات السنوات السابقة من عام 1975 وحتى 2021م.

جانب من المعرض

جانب من المعرض