اندلاع حريق بمخزن خشب بالطريق الدائري في المرج

تكافح قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، نيران حريق شب في مخزن خشب أسفل الطريق الدائري بالمرج.

و تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق داخل مخزن خشب بالقرب من الطريق الدائري بالمرج.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتبين أن المخزن مكون من طابق واحد ويحتوي على كميات كبيرة من الأخشاب وجارِ إخماده، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.