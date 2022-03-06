الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اندلاع حريق بمخزن خشب بالطريق الدائري في المرج

حريق بمخزن خشب
حريق بمخزن خشب

تكافح قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، نيران حريق شب في مخزن خشب أسفل الطريق الدائري بالمرج.

و تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق داخل مخزن خشب بالقرب من الطريق الدائري بالمرج.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتبين أن المخزن مكون من طابق واحد ويحتوي على كميات كبيرة من الأخشاب وجارِ إخماده، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية مخزن خشب الطريق الدائري غرفة عمليات الحماية المدنية المرج

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