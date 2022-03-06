10 مارس.. نظر استئناف ريم البارودي علي حكم تغريمها 20 ألف جنيه

حددت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، جلسة 10 مارس الجاري، لنظر أولي جلسات استئناف الفنانة ريم البارودي علي حكم تغريمها 20 ألف جنيه والتعويض بالحق المدني 20 ألف جنيه، في الدعوى القضائية المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد والتي تتهمها فيها بالسب والقذف.

ووفقا لأوراق الدعوى التي حملت رقم 2131 لسنة 2021، أقامت ريهام سعيد دعوى سب وقذف على الممثلة ريم البارودي، على خلفية سبها لها.

وتستند الدعوى إلى مقطع صوتي مسرب علي مواقع التواصل الإجتماعي، للفنانة ريم البارودي تسب فيه الإعلامية ريهام سعيد.