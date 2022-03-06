الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النمسا: وقف استثمارات النفط والغاز فى روسيا

الغاز في روسيا
الغاز في روسيا

قررت النمسا، وقف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في روسيا؛ بسبب الهجوم على أوكرانيا.
وذكر بيان لشركة النفط النمساوية الحكومية (أو إم في) اليوم الأحد، "أنه لن يكون هناك المزيد من الاستثمارات في روسيا في المستقبل وستتم مراجعة الحصة البالغة 24.99 في المائة في حقل يوجنو روسكوي للغاز الطبيعي" مشيرًا الى أن هذه المراجعة تشمل جميع الخيارات بما في ذلك إمكانية البيع أو الخروج من السوق الروسية.
وأوضح البيان أن الشركة النمساوية قررت - عقب اجتماع لمجلس إدارتها - شطب استثمارات في روسيا بقيمة 500 إلى 800 مليون يورو، موضحًا أن الشركة ستقوم بتخفيض صافي أصولها الثابتة في روسيا إلى حوالي 2٪ من إجمالي ممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها واستثماراتها المقدرة بالقيمة السوقية.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تقرر شطب آخر لما يقرب من مليار يورو عبارة عن تمويل ومساهمة في شركة خطوط الأنابيب نورد ستريم 2، حيث من غير المرجح الآن أن يتم تشغيل خط الأنابيب.
واعتبر البيان أن الحرب في أوكرانيا هي حالة مأساوية وخطيرة مما يعني معاناة كبيرة للكثيرين، ويؤثر على الجميع بشكل كبير، معربًا عن التعاطف مع جميع الأشخاص الذين وقعوا ضحايا الضربة العسكرية الروسية بشكل مباشر وغير مباشر، مطالبًا بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية.

فيينا النفط والغاز النمسا الأزمة الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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