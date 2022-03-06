الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

العسومي يدعو لدعم الدول العربية المتضررة جراء الأحداث العالمية الراهنة

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى التكاتف والتضامن الاقتصادي فيما بين الدول العربية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي يمر بها النظام الدولي في الوقت الراهن، والتي فرضت صعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة في نواحي شتى، وسيكون لها تأثيرها المباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن العربي، لاسيما في بعض الدول العربية محدودة الموارد، مما سيؤثر عليها بشكل مباشر.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن المرحلة الحالية تستوجب أكثر من أي وقتٍ مضى، أن يكون هناك تكاتفًا فيما بين الدول العربية، يتم في إطاره مساعدة الدول العربية الأكثر تضررًا من الأوضاع والأزمات الراهنة، وذلك لتعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات، والتقليل قدر الإمكان من آثارها على مواطنيها.

وأضاف العسومي، أن هذا التكاتف سيوفر الحماية لهذه الدول العربية من أي تبعات سلبية، خصوصًا وأن العالم أجمع  يعيش حاليًا عصر التكتلات الاقتصادية، ولا توجد دولة منفردة مهما كانت إمكاناتها الاقتصادية، قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم، ناهيك عن الدول ذات الإمكانات المحدودة، مجددًا التأكيد على أن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والوقوف إلى جانب الدول الأكثر احتياجًا، بات ضرورة ملحة لا غنى عنها، من أجل النهوض بالواقع العربي، وخصوصًا في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتسارعة التي يشهدها العالم أجمع.

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