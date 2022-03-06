الأحد 06 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

2234 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مرورية على الطرق السريعة والطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية لضبط المخالفين وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2234 مخالفة مرورية، بينها 881 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1000 مخالفة متنوعة، وضبط 34 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و61 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 22 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 52 دراجة غير مرخصة، وتحرير 21 مخالفة ملصقات، و110 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 5550 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 23 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2050جنيه مصالحات، حرر محاضر بالمخالفات وتولت النيابة التحقيق.

مرور القليوبية حملة مرورية الطريق الدائري محافظة القليوبية

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وائل لطفي

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