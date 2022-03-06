صحيفة أمريكية: بولندا ترسل مقاتلات «ميغ 29» إلى أوكرانيا

كشفت صحيفة "وال ستريت جورنال" عن أن الولايات المتحدة تدرس صفقة ترسل فيها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل حصولها على مقاتلات أمريكية من طراز "إف -16".

وبحسب الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية، يمكن لبولندا تزويد أوكرانيا بمقاتلات ميغ-29" وطائرة "سو -25" الهجومية ، مقابل استلام مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة.

ويؤكد المنشور أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي خاطب أعضاء الكونجرس الأمريكي بطلب لتسهيل توريد طائرات عسكرية لأوكرانيا.

ووفقا لمصادر الصحيفة، تدرس الولايات المتحدة الخيار الذي ستزود فيه بولندا كييف بعدد معين من طائرات ( "MiG-29" و "Su-25s") وتنقل الولايات المتحدة مقاتلات من إنتاجها إلى وارسو. ولا يحدد تقرير الصحيفة عدد المقاتلات التي يمكن إرسالها.

وتشير الصحيفة إلى أن الصفقة المقترحة قيد المناقشة بين الولايات المتحدة وشركائها في الناتو. ومثل هذا التبادل للمعدات يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل القيادة في كل من واشنطن ووارسو.

في وقت سابق ، طلب زيلينسكي من الناتو فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. في الوقت نفسه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، من أن روسيا ستنظر في أي محاولات من قبل دول أخرى لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على أنها مشاركة في الأعمال العدائية، فهي محفوفة بعواقب وخيمة على العالم بأسره.

وأشار ممثلو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في وقت سابق إلى أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيهدد بشن حرب مع روسيا.

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا جديدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبحث معه المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا.

وكتب زيلينسكي على "تويتر" بهذا الصدد: "في إطار حوارنا المستمر، كان لدي اتصال جديد مع الرئيس الأمريكي".

وأَضاف أن "المباحثات شملت القضايا الأمنية والدعم المالي لأوكرانيا ومواصلة فرض العقوبات على روسيا".

ويأتي ذلك في أعقاب لقاء وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأوكراني دميتري كوليبا، حيث صرح الوزير الأمريكي بأن روسيا ستواجه "ضغوطا متزايدة" إن لم توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.