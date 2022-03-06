الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: عقار «الكيتامين» المعالج للاكتئاب يقلل مخاطر الانتحار

الاكتئاب
الاكتئاب

 أفادت دراسة حديثة نشرت فى عدد مارس من مجلة "الطب النفسى السريرى"، أن عقار "الكيتامين" المعالج لاضطرابات المزاج ونوبات الاكتئاب الحاد، يعمل على تحسين آلية التفكير والاستدلال بين الذين عانوا من فكرة الانتحار، وذلك في غضون 24 ساعة.


ووجد الباحثون فى كلية الطب جامعة " كولومبيا" فى نيويورك أن جرعة واحدة من عقار" الكيتامين" لاتقلل من شدة الإكتئاب لدى الأشخاص الذين لديهم أفكار إنتحارية فحسب؛ بل تجعلهم أيضًا يشعرون بأمان أكبر وأقل عرضة لإيذاء أنفسهم لأنها قللت بسرعة من تفكيرهم في الانتحار.


وفي الدراسة الحالية، تابع الفريق 78 مشاركًا يعانون من اضطراب اكتئابي شديد وتفكير انتحاري قوي سريريًا .. ووجدوا أن جرعة قياسية من الكيتامين تُعطى عن طريق الوريد أدت إلى تحسن سريع في الأفكار الانتحارية لدى بعض الأفراد ، وكان جزء من هذا التحسن مرتبطًا بتحسين في حل المشكلات والتفكير بشكل أكثر وضوحًا .. فقد حدث هذا التحسن في الإدراك العصبي - والتفكير في الإنتحار - حتى عندما لم يُظهر بعض هؤلاء الأفراد تحسنًا مشابهًا في أعراض الاكتئاب .. كما تساعد النتائج في الحصول على فهم أفضل لكيفية عمل الكيتامين في الدماغ ومدى سرعة تحسين التفكير المشوه.. القدرة على التفكير بشكل أكثر وضوحًا يمكن أن تجعل الشخص يشعر بأنه أقل ميلًا إلى الانتحار.
 

فقد قارنت الدراسة تأثيرات الكيتامين الذي يتم تناوله عن طريق الوريد - الذي لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولكنه تم توفيره خارج الملصق في مراكز العلاج في جميع أنحاء البلاد - بميدازولام، وهو مهدئ موصوف للقلق والاكتئاب.
 

يأتى ذلك فى الوقت الذى يعد فيه الانتحار ثالث سبب رئيسى للوفاة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 34 عاما، والسبب الرئيسى العاشر للوفاة بشكل عام في الولايات المتحدة.


كما تشير الإحصاءات إلى أن 90٪ ممن يموتون بالانتحار في الولايات المتحدة يعانون من أمراض نفسية و 60٪ من هؤلاء الأشخاص يعانون من نوبة اكتئاب شديدة قبل محاولة الانتحار.

مشكلات العلاج انتحارى نيويورك مهدئ دراسة حديثة الاكتئاب كلية الطب الطب النفسي الانتحار

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