العاهل الأردنى يدعو قطاع النقل لبناء شراكات مع مصر والسعودية والعراق

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، أهمية أن تتضمن خارطة الطريق لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلاد، كيفية الاستثمار في مشاريع الربط الإقليمي مثل السكة الحديد، والبناء على شراكات المملكة الاستراتيجية مع مصر والسعودية والعراق.

جاء ذلك خلال متابعة الملك عبد الله الثاني، لأعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأشار العاهل الأردني إلى ضرورة تحديد الأولويات بوضوح للمضي إلى الأمام ولمتابعة الإنجاز، داعيًا المشاركين إلى تقديم توصيات مباشرة خلال انعقاد فترة الورشة حول الإجراءات السريعة التي تستطيع الحكومة اتخاذها، وعدم الانتظار إلى حين استكمال أعمال الورشة لتقديم هذه المقترحات.

كما أكد أهمية تسهيل الإجراءات والتشريعات والاستفادة من الممارسات الدولية الفضلى لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن بناء قاعدة معلوماتية للقطاع.

وعلى صعيد آخر، قرر الأردن، السماح لأسر الجالية الأوكرانية المُقيمة في المملكة وأقربائهم دخول البلاد دون تأشيراتٍ مسبقة، ومنحهم إقامات مؤقتة لأسباب إنسانية، وضمن إجراءات تُحدّدها الجهات المعنية.

وأعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم، قرار الحكومة بالسماح بدخول المواطنين الأوكرانيين لأراضي المملكة ضمن إجراءات ستُنفّذ من خلال الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأعلن الأردن، أمس الجمعة، أنه سهل إجراءات عبور ودخول 718 أردنيًا وعائلاتهم بين أوكرانيا⁩ ودول مجاورة.

وذكرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين، في بيان: "إلى الآن قام موظفو السفارات المتواجدون على المعابر الحدودية الأوكرانية بتسهيل إجراءات عبور ودخول 718 أردنيًا وعائلاتهم بين أوكرانيا⁩ ودول مجاورة".

وأضافت: "تم تسهيل عبور 310 أردنيين إلى رومانيا، و175 إلى بولندا، و118 إلى سلوفاكيا، و81 إلى هنغاريا، و34 إلى مولدوفا".

وأعلنت وصول 232 شخصًا إلى البلاد، قادمين من أوكرانيا عبر بودابست⁩ وبخارست⁩ ووارسو⁩.