الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: تسيير رحلة جوية إلى بولندا ورومانيا لإجلاء الجالية القادمة من أوكرانيا

وزارة الخارجية التونسية
وزارة الخارجية التونسية

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، تسيير رحلة جوية، عن طريق الخطوط الجوية التونسية، إلى المطار الدولي لبوخارست برومانيا، والمطار الدولي لكراكو في بولندا.

وذكرت الخارجية التونسية-فى بيان- أن ذلك يأتي في إطار عمليات الإجلاء لأفراد الجالية التونسية بأوكرانيا التي أذن بها الرئيس قيس سعيد، مطالبة أبناء الجالية الذين تم تأمين استقبالهم ببولندا ورومانيا ويرغبون في العودة إلى أرض الوطن، التواصل مع سفارتي تونس بوارسو وبوخارست حتى يتأكدوا من تسجيل أسمائهم في قائمة الإجلاء.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها العاشر في ظل استمرار القتال في عدد من المدن، وفي الوقت الذي أدانت فيه أوكرانيا رفض حلف الناتو تطبيق منطقة حظر طيران، أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في منطقتين لخروج المدنيين، بينما استمرت الولايات المتحدة والحلفاء في تقديم الدعم العسكرى لكييف.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال "زيلينسكي"، في خطاب عبر حسابه على "فيس بوك": "الناتو تعمد عدم تغطية أجواء أوكرانيا"، وأضاف أن "دول الناتو أوجدت رواية مفادها أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى عدوان روسي ضد الحلف".

أوكرانيا بولندا روما رومانيا رحلة جوية اوكراني تونس

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