«ثقافة قنا» تحتفل بالعيد القومى للمحافظة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، حيث عقد قصر ثقافة قنا ندوة ثقافية بعنوان "البارود موقعة الانتصار" احتفالا بعيد قنا القومي، شارك بها مبارك إبراهيم، سناء مصطفى وأشار إلى معركة البارود التي انتصر فيها شعب قنا العظيم على جنود الحملة الفرنسية وقواتها، مستعرضا قرية البارود بقفط وتاريخها وصمودها، كما تحدثت سناء مصطفى عن الحملة الفرنسية وظروف احتلالها لمصر عام 1798 بقيادة نابليون بونابرت، وأهمية موقع محافظة قنا بالنسبة لتطلعات الحملة، كما أكد على نضال الشعب المصري بكل طوائفه.

كما عقد قصر ثقافة قوص محاضرة بعنوان "نظرات فى تاريخ قنا" وتحدث حماده سرحان عن محافظة قنا والاحتفال بعيدها القومى فى يوم ٣ مارس من كل عام وذلك احتفالا بانتصار المقاومة الشعبية فى موقعة البارود والتى كانت تسمى وقتها عزبة بقطر وتم تغيير اسم القرية الى البارود تخليدا لذكرى المعركة.

فى الوقت نفسه، عقد بيت ثقافة دشنا محاضرة بعنوان "دور تعليم المرأة ودورها في المجتمع" بروضة عبد الرحيم العلمية بدشنا، وأكدت سحر محمود على أن المرأة هي نواة بناء المجتمع لأنها الملقن الرئيسي للطفل من المهد، وكلما زاد وعي المرأة وثقافتها كلما انعكس ذلك على صلاح الأفراد وتحضرهم وهناك نماذج كثيرة من النساء العربيات سطرت سيرتهم عبر التاريخ، فيما نفذ بيت ثقافة نقادة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "التعبير عن عيد قنا القومي" وتم تصميم لوحة فنية لشعار محافظة قنا و مدعومة بشعار الانتصار تنفيذ سعيد محمد، ونفذت مكتبة الرئيسية الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان "تصميم شعار محافظة قنا" وتم رسم الشعار الخاص بمحافظة قنا في خطوات سهلة بسيطة يستطيع الطفل تنفيذها بسهولة.