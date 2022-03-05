إرشادات لأصحاب المحلات وفحص 140 ألفًا ببورسعيد.. أبرز أنشطة «الصحة» اليوم

شهدت وزارة الصحة، اليوم السبت، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي.



«علمية كورونا»: إجراءات الدولة ووعى المواطنين وراء تجاوز ذروة موجة كورونا الأخيرة

قال الدكتور وجدي أمين، استشاري الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الإجراءات الاحترازية المشددة التى اتخذتها الدولة فى أماكن العمل وبمنافذ الحجر الصحى فى كافة منافذ الدخول، بالإضافة إلى وعى المواطنين، كان لها دور كبير في تجاوز ذروة الإصابات بفيروس كورونا فى الموجة الحالية، بالتزامن مع الانخفاض التدريجى التى تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة.

https://www.dostor.org/3733403



-إرشادات من «الصحة» لأصحاب المحلات التجارية للحد من انتشار كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، إرشادات لأصحاب المحلات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وذلك فى انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

ونصحت بضرورة وضع علامات أرضية داخل المتاجر تطالب العملاء بالالتزام بالتباعد الاجتماعى وتنظيف الأيدى، ووضع علامات على واجهات المحلات لمطالبة العملاء بعدم الدخول فى حال ظهور أى أعراض عليهم.

https://www.dostor.org/3733480

-«الصحة»: سرطان الثدى لا يصيب السيدات فقط.. يصيب الرجال أيضًا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أن سرطان الثدى لا يصيب السيدات فقط وإنما يصيب الرجال أيضًا، وذلك فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وأوضحت الوزارة أن سرطان الثدي من الممكن أن يصيب الرجال ولكن بنسبة ضئيلة جدًا "100:1" مقارنةً بإصابته للسيدات.

https://www.dostor.org/3733550



-«الدواء»: تدشين المنصة الإلكترونية «EgyCosm» الخاصة بإدراج وتداول مستحضرات التجميل

أعلنت هيئة الدواء عن تدشين المنصة الإلكترونية «EgyCosm»، وسيتم من خلالها تطبيق القرار الوزاري رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢، والدلائل التنظيمية التابعة له بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتسجيل مستحضرات التجميل؛ تماشيا مع النظام الأوروبي المتبع للإدراج.

https://www.dostor.org/3733758



-الرعاية الصحية: «انزل واطمن» تستهدف الفحص الشامل لـ140 ألفًا ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استكمال حملة «انزل واطمن» للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2022، لافتة إلى أنه المستهدف من الحملة فحص 140 ألف منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

https://www.dostor.org/3733833