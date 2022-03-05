«علمية كورونا»: إجراءات الدولة ووعى المواطنين وراء تجاوز ذروة موجة كورونا الأخيرة

قال الدكتور وجدي أمين، استشاري الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الإجراءات الاحترازية المشددة التى اتخذتها الدولة فى أماكن العمل وبمنافذ الحجر الصحى فى كافة منافذ الدخول، بالإضافة إلى وعى المواطنين، كان لها دور كبير في تجاوز ذروة الإصابات بفيروس كورونا فى الموجة الحالية، بالتزامن مع الانخفاض التدريجى التى تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أمين، لـ"الدستور"، أن معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا ما زالت تحت المراقبة، لافتاً إلى أن استمرار انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس مرتبط بالمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأعلن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن توافر كافة الأدوية والمستلزمات الخاصة بالعلاج بمستشفيات العزل، ومنها الأدوية الجديدة التى تم إدراجها ببروتوكول العلاج وتوفيرها بالمستشفيات.

وناشد الدكتور وجدي أمين، المواطنين ضرورة التسجيل والحصول على لقاحات فيروس كورونا للوقاية من الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن الجرعة التنشيطية مهمة لرفع مناعة الجسم فى مواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أمس الجمعة، عن خروج 983 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 418462 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 488763 من ضمنهم 418462 حالة تم شفاؤها، و24162 حالة وفاة.