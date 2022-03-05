رئيس الأركان الأمريكى يستبعد فرض منطقة حظر جوى فى أوكرانيا

استبعد رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، السبت، في لاتفيا فكرة إقامة منطقة حظر طيران في أوكرانيا لأنها ستقتضي "محاربة نشطة" للقوات الروسية.

وقال ميلي خلال زيارة استمرّت بضع ساعات في لاتفيا المتاخمة لروسيا "إذا تمّ الإعلان عن منطقة حظر جوي، سيتعيّن على شخص ما فرضها".

أضاف، في حديث مع وسائل إعلام محلية "سيتوجب علينا إذًا أن نذهب ونحارب القوات الجوية الروسية بفاعلية".

تابع "لم يقل أمين عام حلف شمال الأطلسي (ينس) ستولتنبرغ أو أي مسؤول سياسي كبير من الدول الأعضاء إنهم يريدون القيام" بهكذا خطوة.

وأردف ميلي، وهو أول مسؤول أميركي كبير يتحدّث علنًا عن المسألة "إذًا اليوم، أنا لست على دراية بأي مشروع لإقامة منطقة حظر طيران".

وتطالب أوكرانيا حلف شمال الأطلسي منذ عدة أيام بإقامة منطقة حظر طيران في أوكرانيا، لكن رفضت الدول الأعضاء في الحلف التي اجتمعت أمس الجمعة، هذا الطلب، لتجنب التورط في النزاع.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: إن "الطريقة الوحيدة لفرض منطقة حظر جوي هي إرسال مقاتلات تابعة للناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، ومن ثم فرض منطقة حظر الطيران هذه عبر إسقاط الطائرات الروسية.

وتابع "إذا قمنا بذلك، سينتهي الأمر بنا في وضع قد يفضي إلى حرب شاملة في أوروبا، تتورّط فيها العديد من الدول الأخرى وتتسبب بمعاناة إنسانية أكبر بكثير. لهذا السبب نتّخذ هذا القرار المؤلم".

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بشدة رفض حلف شمال الأطلسي فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لتحييد القدرات الجوية المتفوقة لروسيا.

ومن جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق السبت: إن “أي بلد سيسعى إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستعتبر موسكو أنه أصبح طرفا في النزاع”.

وأوضح بوتين خلال اجتماع مع موظفي شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" التي أعلنت السبت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 مارس "أي تحرك في هذا الاتجاه سنعتبره مشاركة في نزاع مسلح من قبل ذلك البلد" الذي سيستخدم أراضيه "لتشكيل تهديد لقواتنا العسكرية".