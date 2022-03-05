السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طارق رحمي يوجه بسرعة الانتهاء من إعلان الأحوزة العمرانية بجميع قرى الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً موسعاً لعمد ومشايخ قرى مركز المحلة لمناقشة أهم المشاكل الخاصة بمركز المحلة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة.

وخلال اللقاء أشار المحافظ إلى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في الريف المصري، حيث انضم مؤخراً مركز المحلة إلى قطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لينعم بعدها أهالي المحلة بتطوير المرافق والخدمات في 18 قطاعا ستغير شكل المحلة كما يتم حاليا في مركز زفتى.

واستمع المحافظ إلى الحاضرين حيث وجه المحافظ السكرتير العام بسرعة الانتهاء من إعلان الأحوزة العمرانية بجميع قرى الغربية، كما وجه بدراسة جميع المتخللات من خلال التخطيط العمراني لدراسة إمكانية ضمها للحيز العمراني.

وعن مشكلة المقابر أوضح المحافظ أن القانون يلزم تبرع المواطن بقطعة أرض لصالح المحافظة والتي ستقوم بدورها بتقسيمها، كما كلف لجنة الجبانات بدراسة ضم قطع الأراضي المجاورة للمقابر الحالية ومخاطبة أصحابها للتبرع بها.

وعن التصالح في مخالفات البناء، أوضح المحافظ أنه طبقا لاشتراطات البناء الجديدة يحق للمواطن استكمال أعمال البناء على المباني المتصالح عليها بعد الحصول على نموذج 10، والذي يعطي له الحق في التقدم بطلب استكمال البناء، مشيراً إلى أن نموذج 3 لا يعني الموافقة على التصالح كما يشيع البعض.

واختتم اللقاء بتأكيد المحافظ على التواصل المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية والعمد في كافة المشاكل والمقترحات وعقد لقاءات دورية مع العمد.

محافظ الغربية للعمد نعتمد وقف التعديات الأراضي الزراعية وتوعية

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