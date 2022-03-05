إزالة 4 حالات بناء بدون ترخيص في المنيا (صور)

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم السبت من إيقاف وإزالة 4 حالات تعدٍّ في المهد بالبناء المخالف بدون ترخيص علي الأراضي الزراعية بقريتي البرجاية وبني محمد سلطات، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات والمخالفات وإحالة مرتكبيها للنيابة.

قال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية إن الوحدة المحلية بالقرية تحت إشراف الدكتور عبدالظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، تمكنت اليوم من إيقاف وإزالة 3 حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية علي مساحة 270 مترًا بالمهد، وتم عمل اللازم قانونًا وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وأضاف عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان أن الوحدة المحلية بالقرية تمكنت من إزالة حالة تعد بدون ترخيص بمساحة 50 مترًا، وتمت إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا إلى أن الوحدة المحلية رصدت حالة تعد في المهد بالقرية على مساحة قيراط وبطول 40 مترًا تقريبًا، وتم تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محضر بالواقعة.

كما أوقفت الوحدة المحلية لقرية البرجاية حالتي تعد لبناء مخالف بدون ترخيص بقرية البرجاية وأبوحنس على مساحة 150 مترًا والأخرى علي مساحة 70 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لاسترداد أملاك وحقوق الدولة.