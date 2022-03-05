السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هدى المفتي تكشف عن بدايتها وأسرارًا من حياتها الفنية في «هي تقدر» (صور)

هدى المفتي
هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي في ملتقى she can الذي اقيم اليوم السبت في الحرم اليوناني بوسط البلد.

تحدثت هدى المفتي عن بدايتها الفنية وأشارت إلى أن أقرب الأعمال إلى قلبها هو مسلسلي "كأنه إمبارح" و"هذا المساء" لأنهما كانا في بدايتها الفنية.

وكشفت المفتي عن سعادتها بما توصلت إليه المرأة في هذا العصر وأصبحت متمكنة ورائدة في ريادة الأعمال والفن والكثير من المجالات الأخرى.

 

وتكرم النسخة السابعة من She Can الاعلامية رضوى الشربيني بمنحها جائزة "الاعلامية الاكثر تاثيراً " لدعمها المتواصل للمرأة على جميع الاصعدة سواء الاجتماعية والنفسية والعملية وتسليط الضوء على أهم القضايا النسوية في المجتمع.

وتقام النسخة السابعة من she can  تحت شعار "النسخة الاجرأ" من خلال ورشات عمل تعليمية لرواد الاعمال على ايدي متخصصين وخبراء في جميع المجالات والذين حققوا نجاحات وطفرة في مجال ريادة الاعمال بمصر،ويشارك في الحلقات النقاشية لـ  she can  الفنانة هدى المفتي، السيناريست مريم ناعوم وبطلات مسلسل مدرسة الروابي الاردني.

 


يشار الى أن ملتقى "SheCan" يتضمن العديد من الأنشطة وورش العمل والمناقشات المختلفة الهادفة لتمكين رائدات الأعمال، وتزويدهن بكافة الموارد الأساسية لإنجاح مشاريعهن وأفكارهن الخلاقة. ويضم الملتقى خبراء من الجنسين في مجالات مختلفة من القطاعين العام والخاص لعرض قصص النجاح وتنظيم دورات تدريبية للحضور من الفتيات والسيدات من مختلف المحافظات لتمكينهن من الوصول لمصادر المعرفة لتطوير مهاراتهن، حتى يستطعن تحقيق أقصى طموحاتهن وأحلامهن.

 

وفى سياق آخر، انضمت الفنانة هدى المفتى لأسرة الفيلم الجديد "بحبك" للنجم تامر حسنى الذى بدأ تصويره منذ أيام، حيث نشر تامر فيديو للحظة توقيع هدى على عقود انضمامها للفيلم وعلق عليه: "انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

شرب القط نجاحا فتيات السيناريست متخصص رواد الأعمال جميع المجالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

أمطار متوقعة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

حريق يلتهم أكشاك في سوق الشلاتين التجاري

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

محامي «سفاح الإسماعيلية» يقدم طعنًا على حكم الإعدام: المتهم منعدم المسئولية

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«حرب أوكرانيا».. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل