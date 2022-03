هدى المفتي تكشف عن بدايتها وأسرارًا من حياتها الفنية في «هي تقدر» (صور)

شاركت الفنانة هدى المفتي في ملتقى she can الذي اقيم اليوم السبت في الحرم اليوناني بوسط البلد.

تحدثت هدى المفتي عن بدايتها الفنية وأشارت إلى أن أقرب الأعمال إلى قلبها هو مسلسلي "كأنه إمبارح" و"هذا المساء" لأنهما كانا في بدايتها الفنية.

وكشفت المفتي عن سعادتها بما توصلت إليه المرأة في هذا العصر وأصبحت متمكنة ورائدة في ريادة الأعمال والفن والكثير من المجالات الأخرى.

وتكرم النسخة السابعة من She Can الاعلامية رضوى الشربيني بمنحها جائزة "الاعلامية الاكثر تاثيراً " لدعمها المتواصل للمرأة على جميع الاصعدة سواء الاجتماعية والنفسية والعملية وتسليط الضوء على أهم القضايا النسوية في المجتمع.

وتقام النسخة السابعة من she can تحت شعار "النسخة الاجرأ" من خلال ورشات عمل تعليمية لرواد الاعمال على ايدي متخصصين وخبراء في جميع المجالات والذين حققوا نجاحات وطفرة في مجال ريادة الاعمال بمصر،ويشارك في الحلقات النقاشية لـ she can الفنانة هدى المفتي، السيناريست مريم ناعوم وبطلات مسلسل مدرسة الروابي الاردني.



يشار الى أن ملتقى "SheCan" يتضمن العديد من الأنشطة وورش العمل والمناقشات المختلفة الهادفة لتمكين رائدات الأعمال، وتزويدهن بكافة الموارد الأساسية لإنجاح مشاريعهن وأفكارهن الخلاقة. ويضم الملتقى خبراء من الجنسين في مجالات مختلفة من القطاعين العام والخاص لعرض قصص النجاح وتنظيم دورات تدريبية للحضور من الفتيات والسيدات من مختلف المحافظات لتمكينهن من الوصول لمصادر المعرفة لتطوير مهاراتهن، حتى يستطعن تحقيق أقصى طموحاتهن وأحلامهن.

وفى سياق آخر، انضمت الفنانة هدى المفتى لأسرة الفيلم الجديد "بحبك" للنجم تامر حسنى الذى بدأ تصويره منذ أيام، حيث نشر تامر فيديو للحظة توقيع هدى على عقود انضمامها للفيلم وعلق عليه: "انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.