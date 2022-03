قصر العيني: تأثيرات «كورونا» بالجهاز الهضمي لا تقل عن أضراره على «التنفسي»

بحضور كبار أساتذة الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني ومختلف الجامعات المصرية، ومشاركة 60 خبيرًا دوليًا من مختلف دول العالم، و500 من شباب الأطباء، ينعقد المؤتمر السابع عشر لوحدة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بقسم الأمراض الباطنة بالقصر العيني، تحت شعار أعلى وأبعد "Above And Beyond".

وقال رئيس المؤتمر الدكتور مازن نجا أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن المؤتمر يناقش التقنيات الأحدث عالميًا والأكثر تطورًا، بهدف التطرق لكل ما هو جديد في مجالات الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، مشيرا أن المؤتمر سيُقدم أيضا "كورس" تغذية متنوع ومعتمد على مدار ثلاثة أيام، وأخر حديث ومتدرج في زراعة الكبد، وثالث بعنوان "أبعد من الطب" وتطرق لمواضيع مثل السوشيال ميديا في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وآخيرا كورس بعنوان "الوسائل التشخيصية في مجال الجهاز الهضمي" لتبسيط وطرح كل ما هو حديث ومتطور في المجالات التشخيصية المساعدة لتخصص أمراض الجهاز الهضمي والكبد على مدار ثلاثة أيام.

ونوه رئيس المؤتمر، إلى طرح موضوعات جديدة لم يتم التطرق لها، مثل حقائق وخرافات الطب البديل في مجالات الكبد والجهاز الهضمي، والعلاقة بين تخصص أمراض الدم والجهاز الهضمي والكبد، التعامل بكرامة مع حالات أمراض الجهاز الهضمي والكبد المتقدمة أو التي لا يرجى شفاؤها، والجديد في الفيروس الكبدي بي، والجديد في مجال الأمراض المعدية في تخصص الجهاز الهضمي والكبد ومن ضمنها مرض العصر الحالي بالطبع كوفيد-19.

وقال الدكتور أحمد مراد هاشم أستاذ الجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن المؤتمر يُقدم 72 جلسة تدريب على مدار ثلاثة أيام، في مجالات المناظير التشخيصية والتداخلية وأحدث التقنيات مثل تقشير الأورام السطحية والذكاء الاصطناعي والتعامل بالوسائل الحديثة مع زوائد الجهاز الهضمي، وورشة عمل لمناظرة وعلاج حالات المناظير المتقدمة، من 6 دول هي: مصر والصين وتركيا والهند والبرازيل وألمانيا في اليوم الأول.

وتابع: «يحظى المؤتمر بدعم وزارة الصحة، من خلال مشاركة الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة، في فعاليات المؤتمر وطرح المبادرات الحكومية الصحية الحديثة، وبالتعاون مع الوزارة في الاشتراك والتسجيل العلمي الكامل لأطباء وزارة الصحة بأعداد كبيرة، بهدف الاحتكاك بأساتذة الجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة، وممارسة التدريب العملي».

وأشار الدكتور أحمد مراد هاشم، أن المؤتمر يتضمن، 6 كورسات صباحية على مدار ثلاثة أيام، و18 جلسة "مونوثيماتيك" مسائية، و72 محطة تدريب عملي، و14 جلسة علمية في اليومين الثاني والثالث، بالإضافة لورشة عمل المناظير من 6 دول في اليوم الأول.

من جانبه أكد الدكتور أيمن فؤاد رئيس تخصص الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بقصر العيني، وجود تأثير للإصابة بفيروس كورونا على الجهاز الهضمي عبر كل موجاتها، وأن هذا التأثير لا يقل بأي حال من الأحوال عن تأثير الفيروس على الجهاز التنفسي، لأن نفس المستقبلات الخاصة بالفيروس في الجهاز التنفسي تتواجد بالجهاز الهضمي والقنوات المرارية أيضا، ولذا تم تخصيص جلسة لعرض ذلك بالمؤتمر وتقديم أحدث الأبحاث والنتائج والمعلومات في هذا الشأن.

وأشار الدكتور أيمن فؤاد، أنه يتم تسجيل كل محاضرات وجلسات المؤتمر ورفعها على اليوتيوب ويمكن الاطلاع على ما قدمه المؤتمر في الأعوام الماضية، ومتابعة ما سيقدمه المؤتمر بعد انتهائه مباشرة، كما يقوم المؤتمر بتقديم بروتوكولات للكشف المبكر من خلال عدة آليات من خلال جلسات "مونوثيماتيك" عن المسح والكشف المبكر عن أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ومن خلال الجلسات العلمية المختلفة عبر البرنامج الممتد على مدار ثلاثة أيام.

كما يتعاون المؤتمر مع وزارة الصحة ممثلة في الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة الذي يقدم رؤية الدولة ممثلة في الوزارة من أجل المبادرات الصحية المستقبلية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد التعليمية.

وكشف الدكتور محمد البرعي مدرس أمراض الجهاز الهضمي بطب الأزهر، عن أهم التقنيات الحديثة التي يقدمها المؤتمر للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، وهو استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر والصحيح عن أمراض الجهاز الهضمي والكبد، مما يساعد في أداء عالي ومتفوق ومن ثم العلاج المناسب في وقت مبكر وقبل حدوث مضاعفات أو مشاكل لا يحمد عقباها.

وتابع: ناقش المؤتمر أيضا الجديد في اورام القولون، واستخدام المناظير ذات تقنيات بصرية فائقة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، بالاضافة لتقنيات التدخل المتقدم بالمناظير ليس فقط لاستئصال الزوائد القولونية ولكن أيضا تشفية وتقشير الأورام السطحية بواسطة المناظير من خلال التقنيات التي أصبحت ثورة وفتحًا جديدا في مجال أورام القولون خصوصات في الحالات المبكرة.

من جانبه حذّر الدكتور محمد نجيب ويفى أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بطب قصر العيني، من العادات الصحية السيئة مثل "التيك أواي" والتدخين وغيرهم من العادات الخاطئة التي تعتبر سببًا رئيسًا في الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي، ويُضاف لما سبق الإفراط في الاستخدام غير المقنن للأدوية وخاصة المسكنات والمضادات الحيوية، بالإضافة للتغذية الخاطئة وعدم شرب الماء بكثرة، وعدم ممارسة الرياضة، والاستسلام للضغوط والقلق والتوتر وغيرهم من العادات والتصرفات الخاطئة والمؤذية.

وأكد «نجيب»، أن مرض السمنة ومرض الكبد الدهني، يعتبران "طاعون" هذا العصر، وسيتم مناقشة ذلك من خلال عدة جلسات في المؤتمر، ويعضده كورس التغذية العلاجية.

وكشف الدكتور وائل عارف عضو اللجنة العلمية للمؤتمر وأستاذ الجهاز الهضمي بقصر العيني، عما يسمى بالعلامات التحذيرية أو الأعلام الحمراء التي تحدد عمل المنظار ويجب على كل طبيب الإلمام بها ومعرفتها بشكل سليم مثل النزيف بأنواعه، فقدان الشهية والوزن، الأنيميا، الدم الخفي في البراز، الاسهال المزمن، والقيء المتكرر، الأعراض غير المتحسنة رغم العلاج، عسر الهضم فوق سن الخمسين، الإمساك الحديث في سن أكثر من الخمسة وخمسين، ارتفاع المعاملات الالتهابية، زيادة نسبة الكالبروتيكتين في البراز، وغيرها.



وتضيف دكتوره عبير عوض أستاذ الجهاز الهضمي وزراعه الكبد بالقصر العيني، أن هناك كورس متخصص لزراعة الكبد من المستويات البدائية حتي المتقدمة منها يقدمه أفضل الأساتذه المتخصصين في مصر من جراحين وأساتذه جهاز الهضمي والرعاية المركزة، من أجل الوصل لنتائج أفضل لخدمه المرضي.