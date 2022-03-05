عرب يتطوعون لقتال الروس في أوكرانيا: لن نهرب (معايشة)

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعوة إلى رعايا أجانب لحمل السلاح في معركتهم ضد مجرمي الحرب الروس، إذ أصدر دعوة للمواطنين الأجانب، قائلا إنهم أصدقاء السلام والديمقراطية، وطالبهم بالسفر إلى بلاده لمحاربة الغزو الروسي، ما دفع البعض من دول عربية إلى نشر تعليقات عبر الغرف الأوكرانية الإلكترونية يتسألون حول كيفية الانضمام.

«الدستور» تواصلت مع عدد من هؤلاء المتطوعين المصريين والعرب، لمعرفة الأسباب التي دفعتهم للمشاركة في حرب ليست حربهم، وكيف تعامل الجيش الأوكراني مع مطالب انضمامهم للتدريب على حمل السلام والقتال.

عماد: «فتحولنا حياة في بلدهم.. كيف نتركهم ونهرب؟»

قال عماد حسين مهندس مصري يعيش في أوكرانيا منذ 11 عامًا، إنه لن يتخلى عن أسرته، حيث انتقل إلى خاركوف منذ كان شابا صغيرا بعدما تعرف على زوجته الأوكرانية بـ«الجيزة»، ثم انتقلا سويا الى مدينتها في أوكرانيا.

وتابع لـ«الدستور»، أن عائلتها استقبلوه بكل حب واهتمام وراعوا ظروفه في البداية ولم يشعر يوما منهم إلا بالود والحب، مؤكدا أنه قرر خوض هذه الحرب مع الأوكرانيين لأنه لا يدافع فقط عن أوكرانيا، وإنما عن عائلته وأسرته واطفاله الذين ولدوا وعاشوا فيها وينتمون إليها.

وأشار إلى أنه يمتلك عدد من المحلات التجارية الخاصة بمعدات البناء ولا يريد أن يهرب ويترك كل شيء خلفه، لافتا إلى أنه لن يذهب مع المقاومين لكنه سيقف لحماية ممتلكاته ومنزله وأسرته.

وأكد «حسين»، أنهم يجلسون في ملاجئ تقع تحت منازلهم، قائلا: «على الرغم من أنها قديمة جدا من زمن الحرب العالمية الثانية ومتهالكها، لكنها لا باس بها حتى الآن، ينقصهم فقط الماء والطعام الذي يكفيهم للأيام القادمة».

أحمد درغام: والدتي أوكرانية.. ولن أترك جدتي وأهرب

وفي ذات السياق، كشف أحمد درغام 28 عامًا، عراقي الأصل من أم أوكرانية، أن والده تعرف على والدته في مصر بالصدفة، حيث كانا تقابلا في طائرة واحدة من ألمانيا.

ولفت إلى أنه عاش عمره كله ما بين أوروبا وأوكرانيا، ولم يقم بزيارة العراق سوى مرتين وهو صغير مع والده، موكدا أنه لا يستطيع ترك والدته وجدته والهرب، خاصة وأنهم عالقون في مدينة خاركيف التي سيطر عليها الجيش الروسي بشكل كبير.

وأوضح، أن الطيران يقصف المدينة بشكل مستمر وبشدة، ولا مجال للهرب لم يعد هناك مجالا سوى للمقاومة والدفاع، بحسب قوله.

وأكمل «درغام»، أن جدته هي من قامت براعيته بعد وفاة والده في غارة أمريكية أثناء زيارته للعراق في عام 2017 بمدينة نينوي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت تريد قصف عناصر داعش لكن تم قصف منزل والده وشقيقه في تلك المدينه بالخطأ.

واستطرد، أن جدته قامت بتربيته وتعليمه ورعايته ولم تبخل عليه بأي شيء وبسبب سنها الكبير لا تستطيع أن تهرب من المدينة بسهولة، خاصة انه لا يوجد سيارات أو مواصلات او أي شيء يساعدهم، لذا لم يبقى لهم وسيلة سوى المشاركة في الحرب.

وكشف لـ «الدستور»، أنه تدرب على قليل من التدريبات من «المقاومون الأوكران»، الذين علموه كيفية حمل السلاح وطريقة صنع الزجاجات الحارقة وطرق إشعالها ورميها بطريقة تصيب الهدف.

لبيب: عاملوني بلطف في أوكرانيا.. وصنعت المولوتوف

وكشف لبيب أحمد 32 عاما مغربي الجنسية، أن الوضع سيء للغاية، وأنه لا يستطيع ترك أصدقائه الذي عاش أكثر من 5 أعوام معهم ويهرب.

وقال «لبيب» في حديثه مع «الدستور»، إنه يشعر بالحزن الشديد لما يراه في أوكرانيا، حيث أنه عاش حياة قاسية في دولته المغرب، قبل أن يفكر في الهجرة إلى أي دولة توفر له فرص جيدة في الحياة، لافتا أنه توجه إلى أوكرانيا بعدما عاش في إسبانيا أكثر من عامين، ووجد أن الأوكران عاملوه بلطف عن ما شهده من الإسبان الذين اعتبروه لاجئ غير مرحب به.

وأشار إلى أنه عندما وصل إلى أوكرانيا قرر العمل في مجال التجميل، كونه يمتلك خبرة جيدة في هذا المجال، ووجد أنه نجح بشدة ليس فقط بفضل خبرته، وإنما لأن الأوكران اتاحوا له الفرص، مؤكدا أنه وجد عبر وسائل التواصل مناشدة من الرئيس الأوكراني انضمام الأجانب للمقاومة مع الجيش الأوكراني فتقدم لها.

وشرح «لبيب»، أنه ذهب نحو أحد الأكمنة العسكرية، وقال لهم إنه يرغب بالتطوع معهم والمحاربة لكنهم وجهوه للذهاب مع المقاومين المدنيين، لأن تواجده بالقرب منهم قد يعرض حياته للخطر.

وتوجه بالفعل نحو أحد ممرات الملاجئ الخاصة بالقطارات، حسبما وجهوه، وهناك تمكن من تعلم طرق تعلم صنع الزجاجات المولوتوف وقنابل البارود اليدوية، وطرق إضافة المسامير الصغيرة بداخل المولوتوف ليصبح سلاح فتاكا وليس حارقا فقط، موضحا أنه تطوع لإحضار جراكن البنزين من البنزينات أثناء الليل هو وعدد من الشباب الأوكران والأفارقة.

وأكد أنهم تمكنوا من ملئ ما يقرب من 50 لترا من البنزين وقاموا بجمع الزجاجات من مكبات القمامة والمتاجر المغلقة وقاموا بصنع اكثر من 250 زجاجة، ومستمرون بإحضار المزيد، لافتا إل أن القوات البرية الروسية لا يبدو أنها تتقدم بالسرعة التي كان يُخشى منها، لكن القتال الشرس في الشوارع والقصف الجوي مستمران في كييف وخاركيف وأماكن أخرى.



وذكر «لبيب» في حديثه لـ«الدستور»، أن خاركيف تعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد، مضيفا: «ساكمل حياتي هنا وما يحدث الآن من فوضى عشته عمري كله عندما كنت شابا وطفلا من أسرة شديدة الفقر لا نجد رغيف خبز لعدة أيام، كنا نقوم بالبحث عن الطعام أحيانا في أكياس ملقاة، لذا ما أعيشه في أوكرانيا ليس بهذا السوء لقد واجهت الموت عدة مرات في السابق».

منتصر الأميري: بعت سيارتي من أجل السفر.. ولكنني سأبقى

بينما أردف منتصر الأميري 36 عاما، لبناني يعمل في مجال الأخشاب بأوكرانيا في كييف، أنه باع سيارته منذ عدة أيام وكان متوجها للعمل في ألمانيا، لكن الآن سأبقى وأحاول المساعدة بتوفير الطعام والماء والتدفئة.

وقال منتصر، إنه يمتلك مصنعا للاخشاب في كييف، وقام بنقل عدد كبير من الأخشاب لعدد من الملاجئ من أجل إشعال النيران وتوفير التدفئة للناس المختبئون في الملاجئ، متابعا أنه أراد بيع سيارته والحصول على الأموال لشراء معدات تزيد من إمكانية إنتاجه، بالإضافة إلى تذكرة طائرة لكراكوف، لكن الآن سأبقى وأساعد وأرى ما يمكنني فعله من أجل الأصدقاء.

تشكيل وحدة فيلق أجنبي للمتطوعين الدوليين

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وجّه نداءا نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي، قال فيه إن القوات المسلحة الأوكرانية بصدد تشكيل وحدة فيلق أجنبي للمتطوعين الدوليين.

وتابع البيان، أنه يمكن لأي شخص يريد الانضمام إلى الدفاع عن أوكرانيا وأوروبا والعالم أن يأتي ويقاتل جنبًا إلى جنب مع الأوكرانيين ضد مجرمي الحرب الروس.

وتم تنظيم دورة تدريبية على الأسلحة للمدنيين في كييف وبعد المدن الأخرى.

وكرر الاتصال على «تويتر» من قبل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وكان من المتوقع أن يكون محور إيجازه لوسائل الإعلام الدولية بعد ظهر يوم الأحد الماضي.

كما أنه تم إخبار المتطوعين المهتمين بالاتصال بالملحق الدفاعي للسفارات الأوكرانية في بلدانهم الأصلية.

مرسوم يحق للأجانب الالتحاق بالجيش الأوكراني

وقال بيان زيلينسكي، إنه وفقًا لمرسوم صدر عام 2016، يحق للأجانب الالتحاق بالجيش الأوكراني لأداء الخدمة العسكرية على أساس تطوعي.

مشيرًا إن نداءه هو من أجل تعزيزات أجنبية شبيهة بالمشاركة الدولية التي حدثت في الحرب الأهلية الإسبانية في الثلاثينيات، والتي لم يسبق لها مثيل في الحرب الحديثة.

وذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس عبر «تويتر»، أن البريطانيين الذين اختاروا الذهاب إلى أوكرانيا للقتال سيحظون بدعمها "بشكل مطلق"، ما دفع للصحف المعارضة انتقادهت حيث قالوا ان هذه التصريحات تتعارض مع موقف المملكة المتحدة بشأن الحرب في سوريا، حيث واجه مواطنوا المملكة المتحدة الذين سافروا للقتال إما مع أو ضد تنظيم داعش المحاكمة عند عودتهم إلى بلادهم.

وبينما انضم عدد من هؤلاء للمقاومة الأوكرانية ندد عدد كبير من الناس عبر وسائل التواصل التطوع مع جيش أوكرانيا، ووصفوه بأنه شارك في حرب العراق وتسبب في قتل العراقيين.

ورفض آخرون هذه المشاركة، مطالبين هؤلاء بالتطوع لتحرير فلسطين التي هي أولى بهم من الجيش الأوكراني الذي يسانده الأوروبيين والأمريكان الذين حاربوا عدد من المول العربية والإسلامية.