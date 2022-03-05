عقد مراسم صلح بين أولاد عمومة من عائلة اللهبة في كوم أمبو

شهدت قرية المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء اليوم، وبحضور نحو 4 ألاف مواطن مراسم الصلح بين أولاد العمومة من عائلة اللهبة (آل مدني وآل عثمان).

وأناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد العميد محمد البنا بحضور مؤتمر الصلح الذي شهده اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان، والقيادات البرلمانية والدينية والأمنية والشعبية والتنفيذية، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الصلح برئاسة السيد الشريف إدريس مصطفى الإدريسي.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في كلمته على ضرورة تقديم النصيحة والتوعية لأبنائنا وشبابنا بأهمية التماسك والترابط والتعاون ونبذ العنف والعصبية لكي ننهض بمجتمعنا، ونحقق كل ما نصبو إلية من آمال وطموحات.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره لكل الجهود التي قامت بها لجنة الصلح والقيادات الأمنية والدينية والبرلمانية والعمد والمشايخ مما ساهم في رأب الصدع ونجاحهم فى عقد مراسم الصلح بهذا الشكل الحضاري.

كما أشاد المحافظ بالوعي المستنير الذي تحلى به أبناء العمومة الذين تربطهم أواصر الدم والقرابة والجوار والمصالح المشتركة من عائلتي آل مدني وآل عثمان لاستجابتهم الحكيمة لنداء العقل لإتمام هذا الصلح المبارك مما يؤكد على عمق محبتهم وتعاونهم.