السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين بينهما طفل في حادثين بالقليوبية

جثة
جثة

لقي تباع وطفل مصرعهما، حيث سقط الأول أسفل سيارة نقل، والثاني صدمه قطار في شبين القناطر، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم، وقررت الجهات المعنية التصريح بدفن الجثتين، وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ المستشفى بوصول جثتين الأولى لتباع يدعى "ح.م.ر" 17 عامًا، والثاني طفل يدعى "م.ي.م".

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شبين القناطر، وتبين أن الأول يعمل على سيارة نقل، وأثناء العمل عليها اختل توازنه وسقط أسفلها ما أدى إلى مصرعه، والثاني يقع منزله بجوار شريط السكة الحديد، وأثناء اللهو صدمه قطار فتوفي في الحال.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر المحضر اللازم وقررت جهات التحقيق التصريح بالدفن، وطلب تحريات مباحث مركز شرطة شبين حول الواقعتين.

 

مدير أمن القليوبية شبين القناطر مباحث مركز شبين مستشفى شبين القناطر

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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