السبت 05 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 3136 مواطنًا بالقوافل الطبية فى أسوان

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلتين طبيتين إحداهما بقرية الإمبركاب التابعة لمركز نصر النوبة، والأخرى بقرى مدينة أبو سمبل السياحية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من أجل تقديم الرعاية والخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين ولاسيما فى المناطق النائية، وأيضاً القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة". 

ومن جهته، أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه طبقاً لتعليمات محافظ أسوان فقد نجحت هذه القوافل التى استمرت على مدار يومين بكل قرية فى إجراء الكشف الطبى المجانى على 3136 مواطن ومواطنة، كما ضمت أعمال كل قافلة تقديم خدمات علاجية أخرى للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية. 

وأشار إلى أن هذه القوافل شملت إجراء التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك بإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الصحة.

العلاج أسوان الكشف الطبى الرئيس عبد الفتاح السيسي القوافل الطبية تقديم خدمات خدمات علاجية

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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