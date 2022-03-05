وكالة صينية عن معرض الزهور بالأورمان: الأكبر والأقدم في المنطقة العربية

سلطت وكالة "شينخوا" الصينية، الضوء على معرض الزهور في حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة واعتبرت الوكالة الصينية، المعرض أكبر وأقدم معرض نباتات في المنطقة العربية.

وقالت الوكالة: "لقد اجتذبت النسخة الـ 89 من أكبر وأقدم معرض نباتات سنوي في مصر أكثر من 180 عارضًا مصريًا، ومن المتوقع أن تجتذب عشرات الآلاف من الزوار".

ويُقام معرض زهور الربيع الذي يستمر 45 يومًا، والذي افتتح في 26 فبراير، في حديقة الأورمان النباتية بمحافظة الجيزة بالقرب من العاصمة القاهرة.

وقال أحمد هلال، صاحب شركة متخصصة في زراعة الصبار والورود ، لوكالة أنباء (شينخوا): "إنه حدث مهم للغاية ننتظره بفارغ الصبر، إنه يساعدنا على الاتصال المباشر بأعداد كبيرة من العملاء".

وأشار إلى أن المعرض عبارة عن منصة يجتمع فيها عشاق النباتات لشراء الزهور ونباتات الزينة، مضيفًا أن الزوار يمكنهم العثور على مجموعة واسعة من الزهور والنباتات بأسعار معقولة.

وقال هلال إن "إقبال الزوار جيد حتى الآن ومن المتوقع أن يزداد في الأسابيع المقبلة"، لافتًا إلى أن شركته شاركت في المعرض منذ عدة سنوات.

وأضاف: "تسبب جائحة كوفيد -19 في انخفاض المبيعات، لكن المعرض يساعدنا في تسويق منتجاتنا للتغلب على هذا التراجع"، مضيفًا: "إنها أيضًا فرصة جيدة للشركات والمزارعين لتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية".

وقالت الوكالة، إن المعرض هو أيضًا أكبر وأقدم معرض سنوي في المنطقة العربية، ويقام سنويًا في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، والتي تقام على مساحة 11.2 هكتارًا، وتحتضن مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وتعتبر من أشهر الحدائق النباتية في العالم.