السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة صينية عن معرض الزهور بالأورمان: الأكبر والأقدم في المنطقة العربية

معرض الزهور
معرض الزهور

سلطت وكالة "شينخوا" الصينية، الضوء على معرض الزهور في حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة واعتبرت الوكالة الصينية، المعرض  أكبر وأقدم معرض نباتات في  المنطقة العربية.

وقالت الوكالة: "لقد اجتذبت النسخة الـ 89 من أكبر وأقدم معرض نباتات سنوي في مصر أكثر من 180 عارضًا مصريًا، ومن المتوقع أن تجتذب عشرات الآلاف من الزوار".

ويُقام معرض زهور الربيع الذي يستمر 45 يومًا، والذي افتتح في 26 فبراير، في حديقة الأورمان النباتية بمحافظة الجيزة بالقرب من العاصمة القاهرة.

وقال أحمد هلال، صاحب شركة متخصصة في زراعة الصبار والورود ، لوكالة أنباء (شينخوا): "إنه حدث مهم للغاية ننتظره بفارغ الصبر، إنه يساعدنا على الاتصال المباشر بأعداد كبيرة من العملاء".

وأشار إلى أن المعرض عبارة عن منصة يجتمع فيها عشاق النباتات لشراء الزهور ونباتات الزينة، مضيفًا أن الزوار يمكنهم العثور على مجموعة واسعة من الزهور والنباتات بأسعار معقولة.

وقال هلال إن "إقبال الزوار جيد حتى الآن ومن المتوقع أن يزداد في الأسابيع المقبلة"، لافتًا إلى أن شركته شاركت في المعرض منذ عدة سنوات.

وأضاف: "تسبب جائحة كوفيد -19 في انخفاض المبيعات، لكن المعرض يساعدنا في تسويق منتجاتنا للتغلب على هذا التراجع"، مضيفًا: "إنها أيضًا فرصة جيدة للشركات والمزارعين لتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية".

وقالت الوكالة، إن المعرض هو أيضًا أكبر وأقدم معرض سنوي في المنطقة العربية، ويقام سنويًا في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، والتي تقام على مساحة 11.2 هكتارًا، وتحتضن مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وتعتبر من أشهر الحدائق النباتية في العالم.

وكالة شينخوا الصينية معرض الزهور في حديقة الأورمان أسعار تذاكر معرض الزهور أسعار معرض الزهور أسعار تذاكر معرض الزهور 2022 تذاكر معرض الزهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الدولة: تعيين المرأة قاضية بالمجلس حدث تاريخى جاء فى موعده

عادوا من أوكرانيا عبر بولندا.. ١٧٧ طالبا مصريا على أرض الوطن

«علمية كورونا»: إجراءات الدولة ووعى المواطنين وراء تجاوز ذروة موجة كورونا الأخيرة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

رفع 91 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

جامعة القاهرة تمنح الدكتوراة الشرفية لاسمي باحثين توفيا قبل إنهاء رسائلهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج