الليلة.. إنطلاق عروض أسبوع الأفلام اليابانية 2022 في سينما الهناجر

بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة، تنطلق في السادسة من مساء اليوم السبت، بسينما الهناجر في ساحة الأوبرا، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أولي عروض أسبوع الأفلام اليابانية 2022. وتستهل العروض بفيلم "اليقظة"، والذي يعرض مصحوبا بترجمة إلي العربية.

في سياق متصل، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية أيضا، في الرابعة من بعد عصر اليوم، عرض أفلام كرتون للأطفال ويعقبه ندوة مع الكاتبة عطية خيري..

وفي السابعة مساء، تستقبل قبة الغوري بشارع الأزهر٬ عرض جديد من عروض التنورة التراثية. حيث تقدم الفرقة عرضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية: "الربابة، السلامية، المزمار، الصاجات، الطبلة"، كما يقوم بالغناء بمصاحبة الرقص منشد شعبي يعتمد على التلقائية والإنشاد الديني، وتعتمد عناصر الرقص بالفرقة على راقص التنورة "اللفيف"، والراقصين "الحناتية"، والذين يرقصون بآلة الإيقاع "المزهر"، جميع أفراد الفرقة من راقصين وموسيقيين تلقائيين تعلموا فنون الرقص والعزف والغناء عن آبائهم وأجداهم.

ويتضمن برنامج الفرقة: تحميلة موسيقية، وهى عبارة عن جملة موسيقية شعبية تؤدي إلى استعراض إمكانيات كل آلة موسيقية وقدرات العازف، ورقصة التنورة الصوفية "الدراويش"، والتي تتميز بطابع خاص فريد فى نوعه، إذ تعتمد على الحركات الدائرية، وتنبع من الحس الإسلامي الصوفي الذى له أساس فلسفي ودلالي يرجع في جوهره إلى المفهوم المولدوي القائل بأن الحركة في الكون تبدأ من نقطه وتنتهي عند ذات النقطة، وأن الحركة لذلك تكون دائرية.

ــ ندوة الناس والتراث علي طاولة بيت المعمار المصري

كما يقيم بيت المعمار المصري بمقره الكائن في درب اللبانة ميدان القلعة"٬ والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم أيضا، ندوة بعنوان "الناس والتراث"، والتي تقدمها وتحاضر فيها الباحثة أميرة النشوقاتي.

تتناول الندوة الحديث عن صحافة التراث وحكايات من فرقة الورشة المسرحية، وفن السماع عند الصوفية وهو فن ترجمة التأمل و المعارف لذكر و مديح ومدد. وكيفية ممارسة السماع نفسه والذي يحتاج إن نصمت ونستمع للأخرين .

كما تتضمن الندوة مداخلة من فرقة الورشة المسرحية، تقدم فيها ثلاث حكايات مستلهمة من التراث، كتراث الدرب الأحمر وحكايات ألف ليلة وليلة وفنون الغناء في العشرينيات من القرن العشرين.

يذكر أن "أميرة النشوقاتي"، عضو اللجنة الاستشارية للتراث غير المادي بمكتب اليونسكو بالقاهرة

يشار إلي أن "الناس والتراث"، هي سلسلة محاضرات شهرية تقدمها مبادرة المكان والناس ويستضيفها بيت المعمار المصري وتهدف إلى إلقاء الضوء على الأشخاص والمؤسسات أصحاب التجارب الملهمة في مجال التواصل المجتمعي للتراث.