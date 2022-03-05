الصين تكثف دراستها حول متغيرات كورونا

ذكر تقرير عمل الحكومة المُقدم اليوم السبت إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، أن الصين ستُكثف جهودها لدراسة متغيرات الفيروس والوقاية منها، وتسريع البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية الفعالة، إضافة إلى مواصلة تنفيذ برامج التطعيم.

وتواصل الصين سيطرتها الروتينية الفعالة على كوفيد-19 لمنع الحالات الوافدة من الخارج وعودة ظهور الوباء داخل البلاد، وفقا لتقرير عمل الحكومة المُقدم اليوم السبت إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة.

وقدمت الصين أكثر من 2.1 مليار جرعة من لقاحات «كوفيد- 19» لأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.

وقال متحدث باسم الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، قوه وي مين، اليوم الخميس، حسب ما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن الصين أرسلت 37 فريقا من الخبراء الطبيين إلى 34 دولة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الصين قدمت أيضا مواد لمكافحة الجائحة، بما في ذلك الكمامات والبدلات الواقية وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الاختبارات، إلى 150 دولة و13 منظمة دولية.