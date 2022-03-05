السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يرفض دعوة سيناتور أمريكى «لقتل» بوتين

بوتين
بوتين

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها لا تؤيد تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غرام الذي دعا إلى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي ردا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة بايدن تؤيد دعوة غرام: "لا، لا ندعم قتل زعيم دولة أجنبية أو تغيير نظام فيها. هذه ليست سياسة الولايات المتحدة".

 

وسبق أن قال غرام عبر "تويتر" في إشارة إلى بوتين، إن الشخص "الذي سيتخلص من هذا الشاب" سيقدم خدمة لروسيا بل العالم.

 

وتعليقا على هذا التصريح أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الكثير من الناس "يفقدون رشدهم"، بينما طالب سفير موسكو لدى واشنطن أناتولي أنطون "بتوضيحات رسمية وإدانة حاسمة لتصريحات هذا الأمريكي".

بوتين البيت الأبيض سيناتور أمريكى دعوة سيناتور ناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

رئيس فنلندا: مستعدون لمناقشة انضمامنا لحلف الناتو مع البرلمان

بسبب موقف مفاجئ لوليد كمال.. لجنة تحكيم الدوم: مخرجتش عن الدور برافو

«قوة الاستطلاع المشتركة» تطلق مناورات فى بحر البلطيق وسط التوتر مع روسيا

وزير الدفاع اليابانى: المقذوف الكورى الشمالى وصل إلى ارتفاع 550 كيلومترا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج