السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن تزور أوروبا الأسبوع المقبل

كامالا هاريس
كامالا هاريس

 أعلن مكتب نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس،  عزمها التوجه إلى بولندا و رومانيا خلال يومي 9 و11 مارس الجاري.


وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذا الإعلان جاء في بيان صادر عن نائبة السكرتير الصحفي لهاريس، والذي أشار إلى أن "زيارتها ستظهر قوة و وحدة حلف شمال الأطلنطي  ودعم الولايات المتحدة لحلفاء الجناح الشرقي للناتو في مواجهة الهجوم الرو سي، و أن الزيارة سوف تسلط الضوء أيضاً على جهودنا الجماعية لدعم شعب أوكرانيا".

 

وعلى صعيد آخر، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا مع الرئيس البولندي أندريه دودا، لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

 

و قال البيت الأبيض، في بيان عبر "فيس بوك": "تحدث الرئيس بايدن اليوم مع الرئيس البولندي أندريه دودا لمناقشة استجابة بلداننا، بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، بشأن غزو روسيا غير المبرر لأوكرانيا، بما في ذلك الجهود المستمرة لفرض عواقب و خيمة على روسيا". 

 

وشدد الرئيس بايدن على التزام الولايات المتحدة بأمن بولندا وجميع حلفائنا في الناتو".

 

وتابع البيان أن الرئيس بايدن رحب بشراكة بولندا في استضافة 9000 جندي أمريكي، بما في ذلك 4700 جندي إضافي تم نشرهم هناك في الأسابيع الأخيرة ، لطمأنة الحلفاء الشرقيين، و ردع العدوان الروسي ضد الناتو، و الوقوف جنبًا إلى جنب مع نظرائهم البولنديين للحفاظ على الأمن و الاستقرار في أوروبا.

 

و أكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما تجاه شعب أوكرانيا ، بما في ذلك أهمية تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة. 

 

وشكر الرئيس بايدن الرئيس دودا وشعب بولندا على كرم ضيافتهم في استضافة ومساعدة ما يقرب من 700000 أوكراني و غيرهم ممن فروا من الحرب حتى الآن.

أوكرانيا الولايات المتحدة روسي بولندا الرئيس الامريكي امريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

وزير التعليم يكشف حقيقة رجوع امتحانات الثانوية للنظام القديم

«آر تى» الروسية تعمل على «تليجرام» فى أوروبا رغم حجبها بمنصات أخرى

الجيش الأردنى يعلن عن مقتل مهرّب على الحدود مع سوريا

«جنكينز»: بريطانيا لاتبدى أى استعداد لتقديم الدعم لأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج