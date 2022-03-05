نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن تزور أوروبا الأسبوع المقبل

أعلن مكتب نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، عزمها التوجه إلى بولندا و رومانيا خلال يومي 9 و11 مارس الجاري.



وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذا الإعلان جاء في بيان صادر عن نائبة السكرتير الصحفي لهاريس، والذي أشار إلى أن "زيارتها ستظهر قوة و وحدة حلف شمال الأطلنطي ودعم الولايات المتحدة لحلفاء الجناح الشرقي للناتو في مواجهة الهجوم الرو سي، و أن الزيارة سوف تسلط الضوء أيضاً على جهودنا الجماعية لدعم شعب أوكرانيا".

وعلى صعيد آخر، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا مع الرئيس البولندي أندريه دودا، لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

و قال البيت الأبيض، في بيان عبر "فيس بوك": "تحدث الرئيس بايدن اليوم مع الرئيس البولندي أندريه دودا لمناقشة استجابة بلداننا، بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، بشأن غزو روسيا غير المبرر لأوكرانيا، بما في ذلك الجهود المستمرة لفرض عواقب و خيمة على روسيا".

وشدد الرئيس بايدن على التزام الولايات المتحدة بأمن بولندا وجميع حلفائنا في الناتو".

وتابع البيان أن الرئيس بايدن رحب بشراكة بولندا في استضافة 9000 جندي أمريكي، بما في ذلك 4700 جندي إضافي تم نشرهم هناك في الأسابيع الأخيرة ، لطمأنة الحلفاء الشرقيين، و ردع العدوان الروسي ضد الناتو، و الوقوف جنبًا إلى جنب مع نظرائهم البولنديين للحفاظ على الأمن و الاستقرار في أوروبا.

و أكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما تجاه شعب أوكرانيا ، بما في ذلك أهمية تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة.

وشكر الرئيس بايدن الرئيس دودا وشعب بولندا على كرم ضيافتهم في استضافة ومساعدة ما يقرب من 700000 أوكراني و غيرهم ممن فروا من الحرب حتى الآن.