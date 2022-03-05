تحقيقات النيابة تكشف سبب انتحار فتاة «فيسبوك» بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالاسكندرية، تحت إشراف المستشار محمود عوف المحامى العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة "نهلة" فتاة الفيس الفيس بوك التى أقدمت على الانتحار فجر الجمعة بعد أن تركت رسالة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تودع فيها أصدقاءها وتطلب منهم الدعاء، وتشريح الجثة المتوفية لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من ذلك، وسؤال أهلية المتوفاة عن الواقعة.



تلقي اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ بوجود حادث سقوط فتاة من أعلى العقار، بمنطقة عزبة سكينة دائرة القسم.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ المشار إليه، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعوة "نهلة.ك.ا"، 27 سنة مقيمة بالعقار شارع 9 الأرض الجديدة عزبة سكينة بالطابق الثالث، ترتدى كامل ملابسها وإصابتها بكسور بمقدمة الراس، نم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.



وكشفت تحريات ضباط المباحث عن أن المتوفية تركت رسالة قبل وفاتها بساعات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" قالت فيها: "أصحابى والناس اللى بتحبنى وأحبها وقت ما هيظهر لكم البوست ده هكون خلاص مش هيبقى لى وجود على الدنيا".



وأضافت التحريات أن المتوفية تعيش بمفردها وأنها كانت تعانى من الوحدة بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى وأنها كانت تعانى من مرض نفسى.



وبسؤال شقيقتها من والدها فى التحقيقات قررت أن شقيقتها كانت تعانى تعب نفسى نتيجة العيش بمفردها فى الشقة سكنها، وكانت تطلب منها زيارتها من وقت إلى آخر وكتبت رسالة وداع على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" طالبتهم فيها "محدش يزعل منى"، ثم قامت بعد ذلك بالانتحار.



وأكدت صديقة المتوفية فى التحقيقات أن "نهلة" أرسلت إليها عدة مقاطع صوتية أكدت فيها عدم رغبتها فى الحياة، واأوصت بإعطاء جهازها ومتعلقاتها إلى شقيقتها، وباقى الأشياء إلى دار الأيتام.



وكشفت المتوفية فى تلك المقاطع عن سبب إقدامها على الانتحار، حيث قالت إن شاب يدعى "أ.خ"، هو سبب انتحارها بعد أن دمر نفسيتها، حيث تركها وقت احتياجها له، وطالبت إرسال المقطع الصوتى لذلك الشخص، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.