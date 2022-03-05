السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

إصابة الشاعر شوقى حجاب بجلطة فى المخ ونقله للمستشفى

شوقي حجاب
شوقي حجاب

تعرض الشاعر شوقي حجاب لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية نقل على إثرها للمستشفى الجوي التخصصي حيث تعاملت معه الأطقم الطبية بشكل سريع.

 

إصابة شوقي حجاب بجلطة

واصيب الشاعر الكبير بجلطة بالمخ أثرت على العصب البصري ويخضع حاليا للعلاج بالمستشفى وسط تواجد من أصدقائه ومحبيه الذي يتناوبون لزيارته ودعمه في محنته.

 

يذكر أن الشاعر الكبير شوقي حجاب هو شاعر ومخرج أيضا، ولد في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى  لأب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

تعلم شوقي حجاب عروض الشعر على يد معلمه ووالده في الوقت نفسه وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار؛ إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز ابداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضاً الاخراج بمعهد السينما ومارسه".

 

وكان حجاب خلال الفترة الماضية له إسهامات في مجال الإخراج التليفزيوني فأخر 3 أعمال، هم: طريق الذهب وجزئين من مسلسل “كوكي كاك”.

 

واختص الشاعر شوقي حجاب «الدستور» بقصيدته الجديدة عن الشاعر الراحل صلاح جاهين (25 ديسمبر 1930-21 أبريل 1986).

 

وعن تفاصيل معرفة الشاعر الكبير شوقي حجاب بصلاح جاهين، فقد ذكرها حجاب كاملة في حوار أجرته «الدستور» معه منذ أيام، قائلاً عن هذه العلاقة: “كان سيد حجاب شقيقي الأكبر والذى يسبقنى بست سنوات فى الميلاد قد سبقنى الى القاهرة والفارق ما بين مجيئه للقاهرة وقدومي كان ست سنوات أيضًا وحين قدمت أنا كان لسيد الكثير من الأصدقاء منهم الأدباء والشعراء وغيرهم الكثير، والحقيقة أنني استفدت كثيراً من علاقاته ووقوفه إلى جوارى، وأود أن ألفت نظرك إلى أن أغلب أصدقائه أصبحوا هم الذين أصبحوا أصدقائى فيما بعد وبعلاقات أكثر صلة من علاقتهم بشقيقي الأكبر”.

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إصابة الشاعر شوقى حجاب بجلطة فى المخ ونقله للمستشفى

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