السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المنشآت الفندقية» تطالب فنادق شرم الشيخ بتركيب أنظمة خلايا الشمسية

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، تلقيها خطابًا من وزارة السياحة والآثار فى مشروع نظام الخلايا الشمسية الصغيرة بفنادق شرم الشيخ ، وذلك فى إطار التحول نحو  حماية البيئة والسياحة المستدامة والخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة. 

وطالبت الغرفة من الفنادق الراغبة فى تركيب محطة طاقة شمسية بإرسال رغبتها بذلك لإرسالها إلى الجهات المعنية، لافتة إلى أهمية التأكيد على التدقيق فى المواصفات حتى يتسنى ضمان جودة المحطات وكفاءة أدائها واستدامتها وتلافى أى مشاكل فى عمليات الربط مع الشبكة القومية.

كما طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن يتم تركيب نظم الخلايا الشمسية في أكبر عدد من الفنادق ومدينة شرم الشيخ ي ظل استعدادات استضافة مصر للمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر المقبل 

وتعمل وزارة  السياحة والآثار حالياً  على خطة عمل وآليات لتحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية من خلال حصول المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص الموجودة بها على شهادة من إحدى المنظمات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، كما أنه  جار العمل على أن تكون وسائل النقل المختلفة التى تعمل داخل مدينة شرم الشيخ وسائل الصديقة للبيئة.

يشار إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت  أن  تركيب المحطات الشمسية على أسطح الفنادق قبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27 تحدياً صعباً لكن مصر تستطيع بالتعاون مع كافة شركاء العمل البيئى وسيتم تنفيذه نظراً لأهميته في تغيير الصورة الذهنية للمشاركين في المؤتمر عن المدينة وعمل قصة نجاح للقطاع يتم عرضها بالمؤتمر لتعكس اهتمام قطاع الفنادق بالطاقة النظيفة.

مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ مدينة خضراء شرم الشيخ غرفة المنشأت الفندقية وزارة السياحة والآثار نظام الخلايا الشمسية محطة طاقة شمسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

تحقيقات النيابة تكشف سبب انتحار فتاة «فيسبوك» بالإسكندرية

وزير التعليم يكشف حقيقة رجوع امتحانات الثانوية للنظام القديم

أيادي التنمية.. كيف تشارك الكنائس فى مبادرة «حياة كريمة»؟

إصابة الشاعر شوقى حجاب بجلطة فى المخ ونقله للمستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج