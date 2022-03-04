«المنشآت الفندقية» تطالب فنادق شرم الشيخ بتركيب أنظمة خلايا الشمسية

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، تلقيها خطابًا من وزارة السياحة والآثار فى مشروع نظام الخلايا الشمسية الصغيرة بفنادق شرم الشيخ ، وذلك فى إطار التحول نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وطالبت الغرفة من الفنادق الراغبة فى تركيب محطة طاقة شمسية بإرسال رغبتها بذلك لإرسالها إلى الجهات المعنية، لافتة إلى أهمية التأكيد على التدقيق فى المواصفات حتى يتسنى ضمان جودة المحطات وكفاءة أدائها واستدامتها وتلافى أى مشاكل فى عمليات الربط مع الشبكة القومية.

كما طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن يتم تركيب نظم الخلايا الشمسية في أكبر عدد من الفنادق ومدينة شرم الشيخ ي ظل استعدادات استضافة مصر للمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر المقبل

وتعمل وزارة السياحة والآثار حالياً على خطة عمل وآليات لتحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية من خلال حصول المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص الموجودة بها على شهادة من إحدى المنظمات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، كما أنه جار العمل على أن تكون وسائل النقل المختلفة التى تعمل داخل مدينة شرم الشيخ وسائل الصديقة للبيئة.

يشار إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت أن تركيب المحطات الشمسية على أسطح الفنادق قبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27 تحدياً صعباً لكن مصر تستطيع بالتعاون مع كافة شركاء العمل البيئى وسيتم تنفيذه نظراً لأهميته في تغيير الصورة الذهنية للمشاركين في المؤتمر عن المدينة وعمل قصة نجاح للقطاع يتم عرضها بالمؤتمر لتعكس اهتمام قطاع الفنادق بالطاقة النظيفة.