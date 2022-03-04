ريهام عبد الحكيم وياسر سليمان وإيمان عبدالغنى يتألقون في مهرجان دندرة

أمام معبد الآلهة الفرعونية حتحور ربة الموسيقى والجمال والفن، جمعت الأمسية الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء عراقة التاريخ وأصالة الفنون، فوسط 5000 آلاف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء قنا والمحافظات المجاورة وبحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، لمعت النجمة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وشدت بباقة مختارة من مؤلفات الموسيقى العربية والتى تفاعل معها الحضور كان منها “أما براوة، زي العسل، غنى لى شوي شوي، التوبة، أنت عمري”، ومن أعمالها الخاصة "فيها حاجة حلوة".

سبقها نجما الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغنى بفاصل تضمن مجموعة من غنائيات زمن الفن الجميل منها كعب الغزال، عدوية، بهية، بيت العز، بيقولولي توبي، تمر حنة وعيون القلب.

هانى شاكر يتألق فى افتتاح مهرجان دندرة

وافتتح مساء أمس الخميس أمير الغناء العربي هاني شاكر أولى حفلات مهرجان دندرة الغنائي أمام معبد حتحور بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي بباقة متنوعة من أعماله الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها، كما رفعت أعدادا منهم علم مصر كان منها “بلدي، بحبك أنا، لو روحت بعيد، لو سمحتوا، يا ريتني، نسيانك صعب أكيد، كده بردو يا قمر، مشتريكي، على الضحكاية، لسه بتسألي”، ومن أعمال الموسيقى العربية "مسا النور والهنا وجانا الهوى".

ومن جانبها وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة لمهرجان دندرة الثانى للموسيقى والغناء، وقالت إنه مشروع جاد يجسد أحد مسارات الدولة للاهتمام بالصعيد وتحقيق العدالة الثقافية من خلال نقل الفنون الجادة والهادفة الى الجنوب باعتبار القوى الناعمة أداة فاعلة لتطوير المجتمع وتنمية الوعي.

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