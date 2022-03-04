الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محمد عباس يفوز بمقعد نقيب المهندسين فى أسوان

نقيب المهندسين في
نقيب المهندسين في أسوان

فاز الدكتور مهندس محمد عباس، مدرس بكلية الهندسة قسم مدنى بجامعة أسوان، بمقعد نقيب النقابة الفرعية للمهندسين في أسوان، وذلك بعد إجراء جولة الإعادة لانتخابات على مقعد النقيب، والذي خاضها هو والمهندس أسامة فوزى وأسفرت بنجاحه باكتساح.

من ناحيته قال المهندس محمد فاروق، مدير نقابة المهندسين في أسوان، إن عدد الأصوات التي حصل عليها الدكتور مهندس محمد عباس، مدرس بكلية الهندسة قسم مدنى بجامعة أسوان خلال جولة الانتخابات على مقعد النقيب وصلت ٥٥١ صوتًا، مقابل ٣١٦ صوتا حصل عليه المهندس أسامة فهمي المنافس له في جولة الإعادة.

وأشار إلى أنه تستمر مدة تولي الدكتور مهندس محمد عباس، مدرس بكلية الهندسة قسم مدنى بجامعة أسوان منصب نقيبًا لمهندسي أسوان لمدة 4 سنوات.

 

جدير بالذكر أنه استكملت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، جولة انتخابات الإعادة على مقعد النقيب، وتوافد عدد من الناخبين والناخبات الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم وإختيار المرشح المناسب لهم. 
والذي خاضها هو والمهندس اسامة فوزى وأسفرت بنجاحه باكتساح.

وتنافس مرشحان في انتخابات الإعادة علي مقعد نقيب  النقابة المهندسين  الفرعية بأسوان، حيث يخوض جولة  الاعادة المهندس أسامة فهمي والدكتور مهندس محمد عباس.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية لانتخابات نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان 3 مقار انتخابية، وهم: مقار بنادي المهندسين على كورنيش النيل، ومقار بمدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى مقار بمدينة أدفو.

ووصل عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان ٦٠١٢ مهندسا ومهندسة، وتتم الانتخابات داخل 3 مقرات انتخابية.

وحرص العديد من المرشحين على توزيع كروت الترشيحات الخاصة بهم على الناخبين أثناء دخولهم إلى مقار اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وتعريفهم بالقوائم، بالإضافة إلى أن تعليق اللافتات الانتخابية أعلى أسوار نادي المهندسين على كورنيش النيل. 

أسوان الانتخابات نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين محافظة أسوان جولة الإعادة انتخابات الإعادة

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وائل لطفي

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