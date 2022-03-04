«من الكشري للمشلتت».. أطعمة حرم منها محمد صلاح بسبب سعراتها الحرارية

خطف النجم محمد صلاح كعادته الأضواء بعدما حل ضيف ببرنامج إسعاد يونس "صاحبة السعادة"، الأمر الذي جعله يتصدر مواقع البحث الاجتماعي.

«باكل فول وطعمية في مصر ومع المنتخب».. تحدث محمد صلاح، عن نظامه الغذائي الذي كان يحرمه من الكثير من الأطعمة، مشيرًا أن زوجته طباخة ماهرة قائلًا:«ماجي ست بيت شاطرة وبحبها جدًا» .

أوضح صلاح أن النظام الغذائي من الأمور الهامة وذلك من اجل الحفاظ على اللياقة البدنية التي ساهمت في تألقه، ففي السطور التالية نسلط الضوء على الأطعمة التي حرم منها "فخر العرب".

الفطير المشلتت:

أكد محمد صلاح أن الفطير من الأطعمة المحرمة عليه، قائلًا " "لو أكلت فطير بحس بالذنب" حيث نوه أن الفطير يتسبب له في الكثير من الدهون، فوفقًا لما ذكره موقع " calories" الخاص بحساب السعرات الحرارية، فإن قطعة الفطير المشلتت الكبيرة تحتوي على أكثر من 258 سعر حراري.

طبق الكشري:

قال صلاح، خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" أن طبق الكشري من المحرمات في نظامه الغذائي، حيث أكد أنه في أحد الزيارات تناول طبق كشري، الأمر الذي دفعه لصيام أكثر من شهر.

ووفقًا لخبراء التغذية يحتوي طبق كشري 160 جرام، على 270 من السعرات الحرارية، 47 جرام من الكربوهيدرات، و4 جرامات من الدهون.

الفتة والملوخية:

«مباكلش فتة ولا ملوخية ولا كوارع».. أوضح نجم المنتخب وفريق ليفربول أن معظم الأكلات المصرية الأصيلة والمحببة لدى الجميع كانت بعيدة عن سفرة الكابتن محمد صلاح.

وفقًا لما ذكره خبراء التغذية بموقع " calories" فإن تناول 100 جرام من الفتة ، يحتوي على 135 سعر حراري، فيما يحتوي طبق ملوخية من 100 جرام على 150 سعر حراري، أما طبق الكوارع 100 جرام من يحتوي على 135 سعرا حراريا، 5 جرامات دهون و20 جراما من البروتين.