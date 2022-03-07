تشجيع التنمية الرياضية.. أهمية بناء «حياة كريمة» لمراكز الشباب بالقرى

شملت مبادرة حياة كريمة ضمن خططها لتطوير قرى الريف المصري أن يكون هناك جانب لتطوير مراكز الشباب بكل قرية لتنمية الشباب والأطفال من جميع الجوانب الثقافية والرياضية والعديد من الأنشطة الأخرى التي يساعد في تنميها هذا المركز.

في تصريح للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قال إن مبادرة حياة كريمة كان لها الفضل في إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية بتوجيهات الرئيس السيسي في تطوير البنية الأساسية لمراكز الشباب حيث تم تطوير وإنشاء ١٠٤١ مركزًا جديدًا في المرحلة الأولى للمبادرة.

يأتي هذا التطوير في إطار العمل على إحداث نقلة نوعية في مراكز الشباب من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية والشبابية والصحية والاجتماعية والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة داخل قرى ومدن محافظات الجمهورية.

تشجيع الشباب على الرياضة

من قرية توماس وعافية يقول عبدالنعيم مدني، رئيس الوحدة المحلية للقرية، إن تطوير مركز الشباب بالقرية ساهم في تشجيع الشباب على قضاء أوقاتهم داخل المركز والملعب الملحق به ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إجراءات إستلام مبنى غرف خلع الملابس ودورات المياه الجديد داخل فناء مركز الشباب بواقع جناحين منفصلين لفريقين لكل جناح صالة لخلع الملابس وعدد ٤ دورات مياه بمشتملاتها، إضافة الى غرفة ادارية وغرفة خاصة لطاقم التحكيم.

وتابع: كما تم الانتهاء من تصنيع ١٧ دكة و٨ تربيزة صغيرة من أشجار فناء مركز الشباب وتجهيزهم لإستخدامهم داخل المركز.

وأكد مدني أن الاهتمام بتطوير مراكز الشباب في القرى يساهم في تشجيع الشباب على الاهتمام بالتنمية الثقافية والرياضية وتوفير ما المكان المناسب الذي يحتاجه لممارسة الرياضة: "أشهر حاجة عندنا كرة القدم الولاد بيلعبوها في أي مكان وفي أي وقت ووجود ملعب هيحفزهم ويشجعهم".

مساعدة الشباب على تنميتهم وشغل أوقات فراغهم

ومن قرية السمطا يقول محمد عبدالحميد، عمدة القرية، إنه تم تطوير مراكز الشباب ضمن مجموعة القرى التابعة للقرية المسؤول عنها ضمن حياة كريمة، وجاء هذا التطوير لمساعدة الشباب والاطفال على التنمية الرياضية وتشجعيهم لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأكد عبد الحميد أن حياة كريمة أحدثت تغير جذري في القرى لم يك أهل القرية يتوقعوه خاصة وأنها تعد من القرى المهمشة "احنا تحت تحت خط الفقر بمراحل"، وهذا الاهتمام الذي يحدث لنا ويتم في توفير كل ما تحتاجه القرية كن مرافق وخدمات وتنمية وأنشطة أعاد الروح من جديد لأهل القرية.

وذكر عمدة قرية السمطا أن الأنشطة والخدمات التي قدمتها حياة كريمة للقرية وفرت الدعم اللازم للشباب والأطفال، وجعلتهم يبتعدون عن طريق المخدرات، وأصبحوا يستغلون وقت فراغهم بشكل صحيح.