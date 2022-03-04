الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هانى ضاحى يدلى بصوته فى انتخابات المهندسين بالقاهرة

المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي

أدلى منذ قليل المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي والمرشح لذات المنصب، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين، وذلك بمقر انتخابات نقابة المهندسين بمدينة نصر.

وقال ضاحي، إن العملية الانتخابية تمضي بشكل سلس ومنظم، وإن الإقبال اليوم جيد، مطالبًا المهندسين بالحرص على الإدلاء بصوتهم الانتخابي.

وانطلقت اليوم المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، وذلك لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا.

وضمت قائمة المرشحين على منصب النقيب العام، 22 مرشحًا بعد استبعاد أحمد عثمان بحكم قضائي، وهم:  هاني ضاحي، طارق النبراوي، حافظ فؤاد عبدالرحمن، فيصل محمود عوض، أيمن فتحي حسين، عزت عرفة حسن، سيد محمد شحاتة، عبدالله عبدالمنعم عبدالله، محمد سامي عبدالمعطي، محمد صلاح عزت، وإيمان علام، مجدي نجيب محمد، سامح فوزي محمد، ضياء عبدالمنعم حسن، محمد نجيب، سامي فهمي ترك، عادل حسن إسماعيل، أسامة أحمد النجدي، كريم محمد محمد، عادل حسنين إبراهيم، مصطفي عبدالخالق أبوزيد، مظفر الدين محمد، أيمن محمد حسن.

كما تجري اليوم، جولة الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية الذين لم يتمكنوا من الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين في الجولة الأولى، التي تمت الجمعة الماضية.

وتجرى جولة الإعادة بين هشام أبوسنة وحسام عفيفي، على منصب رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، وبين محمد الفحام وإبراهيم سراج الدين، على منصب رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، وبين هشام سعودي، وسمر شلبي في الإسكندرية، وبين محمد علي محفوظ وأسعد مصطفى في الأقصر، وبين  عبدالفتاح هاشم ومحمود أبوزيد، في قنا،  وبين شريف كامل وعوض محمد عوض، في دمياط، وبين تامر الكرامي وأماني هاشم، في الغربية.

كما تجري جولة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية، بين شبل ضحا وأشرف عبدالمنعم في المنوفية، وبين هشام والي مؤمن وجمال سيد عبدالواحد في الفيوم، وبين الهيثم عبدالحميد وأسامة أنور حسين في أسيوط، وبين ياسر عمر بخيت ومجدي حسن علي في الوادي الجديد، وبين حسام الدين سعد سالم وأيمن محمد حسن في سوهاج، وبين محمد علي محفوظ وأسعد محمد في الأقصر، وبين محمد عباس سلطان وأسامة فهمي محمد في أسوان.

المهندس هاني ضاحي قيب المهندسين انتخابات نقابة المهندسين مدينة نصر العملية الانتخابية نقيب عام المهندسين

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