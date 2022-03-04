الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زيادة الإقبال على انتخابات المهندسين بالإسكندرية قبل غلق باب التصويت

انتخابات المهندسين
انتخابات المهندسين بالإسكندرية

شهدت انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، إقبالًا فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت فى الساعة السابعة مساء اليوم وبدء عملية الفرز.

كما شهدت الانتخابات تأمينات مشددة واتباع الإجراءات الاحترازية واتباع العلامات الإرشادية بالتعاون مع المهندسين المتطوعين.

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انتخابات المهندسين بالإسكندرية 

وكانت قد انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية فى العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة لاختيار رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية والنقيب العام ومقعد مكملين، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة داخل نادى المهندسين رسائل باشا.

وقال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات المرحلة الثانية وتقسيم اللجان إلى 32 لجنة انتخابية حسب تخصصات كل مهندس وتسهيل إجراءات التصويت.

وأضاف أنه فى كل لجنة سيتم التصويت فى ثلاثة صناديق لاختيار ثلاثة مقاعد هما النقيب العام ورئيس نقابة الإسكندرية ومقعد مكملين، مؤكدًا أن كافة اللجان تحت إشراف قضائى كامل.

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انتخابات المهندسين بالإسكندرية 

يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 ألفًا و544، ويفوز على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الحاصل على أعلى الأصوات.

وكانت قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في الإسكندرية الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية في الإسكندرية بين كل من الدكتور هشام سعودي، والمهندسة سمر شلبي بعد عدم المرشحين نسبة الفوز ٥٠ في المئة + 1.

وفاز كل من: مصطفى الحضري، كريم عزت، أحمد محمود، محمد سعيد، صلاح حامد، محمد القبيصي، دكتور محمد صلاح بمقاعد العضوية في انتخابات النقابة الفرعية التي أجريت بنادي المهندسين في سابا باشا.

وبلغ إجمالى عدد الحضور في الجولة الأولى للانتخابات 3830، الأصوات الصحيحة 3758 صوتا صحيحا والأصوات الباطلة 75.

زيادة الاقبال انتخابات المهندسين بالاسكندرية غلق باب التصويت الاجراءات الاحترازية نادي المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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