حملات لإزالة التعديات والإشغالات في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف حملات إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة.

وفي السياق، قادت هدى أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة بحضور ممثلي وحدة الإزالة الفورية والأجهزة التنفيذية بحي وسط، حملة تم خلالها إزالة جميع الإعلانات واللافتات المخالفة بشارع سعد زغلول والتحفظ عليها، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وقادت عزة سعد رئيس حي وسط، عدد من الحملات المكبرة بنطاق الحي، أسفرت عن رفع نحو 190 حالة إشغال متنوع، وتحرير غرامات فورية تقدر بـ50 ألف جنيه وإغلاق عدد 4 منشآت، واستهدفت الحملات شوارع؛ شامبليون الإسكندر الأكبر، فؤاد، وصفيه زغلول، النبي دانيال، مرسي بدر، الدوسري الرافعي، خلف سنترال ابن زيتون، والخديوي، وشوارع الزهور، سوق شيديا، الجوهري، المحور، اسماعيل مهنا، جواد حسني، الليثي.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني، عدد من الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات أسفرت عن رفع نحو 150 حالة إشغال متنوع. واستهدفت الحملات شوارع؛ البحرية، وباب الكراستة ، وفرنسا، القائد جوهر، وميدان عرابي والتحرير، وشارع السيد محمد كريم، والشيخ سليمان، وشارع النصر، الباب الأخضر، وأبي الدرداء ووكالة الليمون.

وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملات أسفرت عن التحفظ على 90 حالة إشغال متنوع، وتشميع 11 منشأة تجارية مخالفة، واستهدفت الحملات؛ شوارع فاروق عبد الوهاب وخليل حماده وسفيان الثوري وملك حفني وخالد بن الوليد وش ابن سلامه بدرباله والمستجد وش 27 ميامي.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملات لإزالة الإشغالات جابت شوارع المكس، أسعد، البيهقي، الغرناطي، الأمان وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 5 منشآت والتحفظ على 50 إشغال متنوع وغرامات فورية نحو 8 آلاف جنيه.

وشن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة أسفل كوبري العامرية ومنطقة السفن والطريق الصحراوي، أسفرت عن رفع 10 إعلانات وعدد كبير من الإشغالات المتنوعة.