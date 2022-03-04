إقبال كثيف على معرض زهور الربيع فى يومه السابع (صور)

شهد معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان، اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين في سابع أيامه منذ افتتاحه يوم السبت الماضي، بغرض اقتناء العديد من الزهور والنباتات النادرة ونباتات الزينة الموجودة داخل معرض زهور الربيع.

وتوافد العديد من المواطنين منذ الصباح الباكر، اليوم الجمعة، من محبي الزهور والنباتات بشكل كثيف خاصة وأنه يوم إجازة استغله البعض في التنزه والترفيه، كما ألتزم كل الوافدين على معرض زهور الربيع باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا من ارتداء الكمامات واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم والتطهير.

وافتتح معرض الزهور للجمهور، يوم السبت الماضي، السادس والعشرين من فبراير، ويستمر المعرض لمدة 45 يوما، في دورته الـ89 ويُقام المعرض في حديقة الأورمان بالجيزة التي تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، بهدف إمداد القصور الخديوية، وتبلغ مساحتها 28 فدانا، بمشاركة 190 عارضا من مختلف قطاعات الزراعة والمهتمين بالزراعة في مصر والدول العربية. ‏

يعتبر معرض الزهور الأول من نوعه في مصر، والأول من نوعه والأقدم في الشرق الأوسط بأكمله، فلم تسبق أي دولة مصر إلى إنشاء معرض للزهور بهذا الحجم وهذا التنوع.

يعتقد البعض أن المعرض مفتوح للجمهور طوال العام، لكنه يتم فتحه للجمهور مرة واحدة، ولمدة 45 يوما في هذا الوقت من كل عام، في حديقة الأورمان التي ترعى تواجده فوق أرضها منذ ما يقرب من 86 عاما.

لا يمكن الذهاب إلى المعرض في أي وقت من اليوم فللمعرض مواعيد محددة يجب احترامها، والذهاب في أثنائها، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، فيجب مراعاة هذه المواعيد إذا ما قررت الذهاب إلى المعرض.

لا يضم المعرض الزهور فحسب، إنما يشمل المعرض عرضا لمنتجات الصوب الزراعية، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، وهذا التنوع الكبير من أجل إرضاء كل الأذواق، التي يمكن من خلاله تحقيق هدف وزارة الزراعة، بزيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر.

يقوم المعرض، خلال أيامه الـ،45 بعرض ما يقرب من 600 نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة، وتبدأ أسعار الزهور من 5 جنيهات حتى 2500 جنيه بحسب نوعية النبات التي تقدم على شرائها من المعرض.

وقال المهند محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معرض الزهور مقسم إلى مجموعة من الأقسام، وهي قسم نباتات الزينة الداخلية، وقسم نباتات الزينة الخارجية، وقسم خاص بالصبارات، وقسم للمسطحات الخضراء، وقسم خاص بمستلزمات الإنتاج.

وأضاف عبدالمنعم أن معرض زهور الربيع يشهد إقبالا كبيرا من العارضين، حيث وصل عددهم إلى 190 عارضا، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة إقامة المعرض، مشيراً إلى أن المعرض يفتتح أبوابه أمام الجمهور يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساء، برسم دخول 10 جنيهات للفرد و25 جنيها للسيارات، كما يشارك أيضا عدد من الشركات الأجنبية.

تابع أن المعرض يعد ملتقى ثقافيا للأسرة المصرية بصفة عامة، وتسعى وزارة الزراعة جاهدة في توفير كافة الخدمات للعارضين، وحثهم على مزيد من المشاركات في الدورات اللاحقة، مشيرة إلى أن المعرض واحد من أهم المتنزهات لجميع الأسر المصرية، ويعد "فسحة" لجميع أفراد الأسرة للاستمتاع بالزهور.