الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

خلال وجوده في بولندا..

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج

السفير الإسرائيلي
السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي

أصيب السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي، اليوم الجمعة، بجروح في حادث سيارة خلال وجوده في بولندا.

ومن المقرر نقل برودسكي إلى إسرائيل لتلقي العلاج، ومن ثم عودته مرة أخرى للعمل مع طاقم السفارة الإسرائيلية، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقررت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تتولى سيمونا هالبرين رئيسة قسم «أوروبا - آسيا»، مهام سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، لحين تمكن برودسكي من العودة للعمل.

ونُقلت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى كييف، إلى بولندا، بعد أيام من انتقالها لمدينة «لفيف» الأوكرانية، قبل ساعات من اندلاع العملية العسكرية الروسية هناك.

ويعبر طاقم السفارة الإسرائيلي إلى حدود لفيف مع بولندا، يوميًا، لمساعدة الإسرائيليين، والجالية اليهودية، على الخروج من أوكرانيا.

وتستمر العملية العسكرية الروسية، لليوم التاسع على التوالي، بينما تجرى مفاوضات بين كييف وموسكو لوقف إطلاق النار.

أوكرانيا السفير الإسرائيلي تل أبيب بولندا وزارة الخارجية روسيا

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وائل لطفي

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