أفضل أدعية شهر شعبان

يحل اليوم بداية شعبان المبارك للعام الهجري 1443، ويعتبر من الأشهر المباركة المستحب تكثيف الدعاء فيها وقيام الليل لأنه يستجاب فيه الدعاء.

ويقدم «الدستور» في التقرير التالي أفضل الأدعية لبداية شهر شعبان.

اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك واسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك.

اللهم إني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني من قربك وان توزعني شكرك وان تلهمني ذكرك.

اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فِراق غالي، ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابع النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، وصل على محمد وآل محمد.

اللهم ان لك تكن غفرت لَنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي علا كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي غلبت اركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي اضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين.

اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئة اخطأتها.

اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤالا من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.