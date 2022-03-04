تنظيم ندوة تثقيفية عن الأورام السرطانية في الشرقية

قال المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين، تم تنفيذ ندوة تثقيفية لعدد من العاملين بالإدارات المختلفة بمديرية الزراعة عن «الأورام السرطانية ومقاومة البكتيريا والمضادات الحيوية» في حضور الدكتورة أميمة القواس والأستاذة نورا حمد بإدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الزراعة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تهدف إلى تعريف الحضور بمرض السرطان وأنواعه وأعراض الإصابة به وطرق الوقاية منه من خلال الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة في الحياة اليومية والحد من تناول الملح والسكر والدهون وكذلك الإكثار من الخضروات والفاكهة التي تفيد الجهاز المناعي مع الحفاظ على وزن الجسم المعتدل وممارسة نشاط رياضي والإقلاع عن التدخين، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين مديريتي الصحة والزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.