محافظ قنا يفتتح أعمال تطوير مسجد الشيخ عامر بالحميدات بـ4 ملايين جنيه

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الشيخ عامر بمنطقة الحميدات التابعة لمدينة قنا والتي تمت بالجهود الذاتية، في إطار احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي.

واستمع محافظ قنا إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف تحت عنوان "الزكاةُ والصدقاتُ ودورُهُمَا في التنميةِ الاجتماعية" والتي تحدث فيها أن الزكاة من أهم أركان الإسلام ولأهميتها قرنت بالصلاة في اثنين وثمانين موضعا في القرآن الكريم، كما أن للزكاة والصدقات دور عظيم في تحقيق التنمية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

ومن جهته، قدم محافظ قنا التهنئة لاهالي منطقة الحميدات، مؤكدا أن بناء المساجد وتعميرها هي من أفضل الأعمال التي نرجو التقرب بها إلي الله سبحانه وتعالى، داعيا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على احلال وتجديد هذا المسجد، ويجعله فى ميزان حسناتهم.

وأشاد محافظ قنا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم إحلال وتجديد مسجد الحميدات بالجهود الذاتية علي مساحة 950 م2 بتكلفة اجمالية بلغت 4 مليون جنيه، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات للمساجد التي تمت بها أعمال احلال وتجديد على مستوى مدن المحافظة المختلفة، مؤكدا على أن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة.