الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى: الناتو هو حلف دفاعى لا يسعى لأى صراع

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى

صرح وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بأن الناتو لا يبحث عن صراع، مضيفا أنه إذا وقع ذلك فسوف يدافع الحلف عن كل شبر من أراضيه.

وتابع بلينكن، في تصريحات صحفية، "إن الناتو هو حلف دفاعي لا نسعى لأي نزاع، لكنه إذا كان ذلك ضروريا فنستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو"، وفقا لما نقلته وكالة "تاس".

وجاءت تصريحات بلينكن مع الأمين العام للناتو خلال اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل، اليوم الجمعة.

فيما وصف أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، هجوم روسيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بأنه "طيش".  

ودعا ستولتنبرج روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا والانخراط في جهود دبلوماسية لتسوية الصراع.

وفى وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن زعماء الناتو يعقدون اجتماعا استثنائيا، اليوم الجمعة، في "أحد أكبر أيام الدبلوماسية" للحلف لمناقشة رده على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتمت دعوة كل من فنلندا والسويد غير الأعضاء في الناتو لحضور المؤتمر في مقر الحلف في بروكسل، وسيترأس المؤتمر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية البريطانية وليز تروس.

وقال مسئولون بريطانيون، إنه سيكون يوم تاريخي للمناقشات، حيث تظهر القوى الغربية القوة والوحدة في معارضة الغزو الروسي غير الشرعي.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بوزراء خارجية مجموعة السبع وستحضر كذلك مجلس الشئون الخارجية للمفوضية الأوروبية، وهي أول وزير بريطاني تتم دعوته منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستخبرهم أيضًا أن التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ضروري للدفاع عن الأمن الأوروبي أثناء السعي للحصول على اتفاق من المجتمع الدولي لزيادة الدعم لأوكرانيا. 

 وقالت "تروس"، "من الضروري أن تحافظ المملكة المتحدة وحلفاؤها على جبهة قوية وموحدة ضد العدوان الروسي وأن يتصرفوا كواحد لدعم أوكرانيا".

وزير الخارجية الامريكي الناتو الحلف حلف دفاعي صراع

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