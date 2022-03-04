بدء جولة الإعادة بانتخابات «المهندسين» في الوادي الجديد

تبدأ اليوم الجمعة، جولة الإعادة لإنتخابات نقابة المهندسين في محافظة الوادي الجديد، على مقعد نقيب المهندسين، بين المهندس ياسر عمر مهندس بكهرباء الوادي الجديد، والمهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى السابعة مساءً، لتبدأ بعدها عملية الفرز.

وأكد أحمد عبد الرحيم، رئيس لجنة الانتخابات في نقابة المهندسين بالوادي الجديد، استعداد النقابة لإجراء جولة جديدة من الانتخابات واستقبال المهندسين الناخبين، مشيرًا إلى أن النقابة خصصت لجنتين في مقرها بمركزي الداخلة والخارجة، وهو نفس عدد اللجان في الجولة الأولى، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وقال رئيس لجنة الانتخابات، إنه تم وضع علامات إرشادية تستهدف منع التزاحم، وتسهيل عملية دخول الناخبين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مع التشديد على عدم دخول اللجان دون ارتداء الماسك الطبي، من أجل الحفاظ على سلامة المهندسين.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالوادي الجديد، قد أعلنت إعادة الانتخاب بين مرشحين منصب النقيب بالمحافظة بين كل من المهندس مجدي الطماوي، ويشغل منصب رئيس مركز الخارجة، والمهندس ياسر عمر، حيث حصل الأول على 188 صوتًا بينما الثاني على 306 صوتًا.

ووفقًا لكشوف الانتخابات، فإن عدد الناخبين يبلغ 1396 عضوًا، وتم توفير كافة سبل الراحة بمقر لجنتي الانتخابات لضمان سيرها دون عوائق.

وكانت نتائج الأسبوع الماضي أسفرت، عن فوز المهندس عمرو أحمد سيد رضوان، والمهندس محمد إبراهيم عبدالدايم، والمهندس أحمد يوسف حسب، بشعبة مدنى، وفوز المهندس أحمد محمود بكر بشعبة كهرباء، وفوز المهندسة مروة عادل بشعبة تعدين كيمياء وغزل ونسيج، بينما فازت المهندسة أمل سلامة عطيت الله في شعبة ميكانيكا، وفاز المهندس هيثم المليجي، بشعبة عمارة كأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية.