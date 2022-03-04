أستقرار أسعار الفول البلدي «عريض الحبة» عند 10500 جنيه للطن

استقرت أسعار الفول اليوم الجمعة، لدى التجار في السوق المحلي المصري، إذ سجل سعر الفول البلدي «رفيع الحبة»، نحو 12,000 ألف جنيه للطن، لدى التجار الجملة، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الفول اليوم في السوق المحلي.

سجلت أسعار الفول البلدي «رفيع الحبة» بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 12,000 جنيه للطن ،كما وصلت أسعار الفول البلدي «عريض الحبة» إلى نحو 10,500 جنيه للطن ،وشهدت أسعار الفول الأسترالي استقرارًا، حيث وصل سعره عند 9,500 جنيه للطن ،هذا وسجل سعر الفول الليتواني لدى التجار ثباتًا عند 9,500 جنيه للطن.

وكان المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، قد أكد في تصريحات سابقة له، أنه لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية استراتيجية، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول، ويوجد مخزون يصل لـ10 شهور.

وشهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة ارتفاعًا في أسعار الفول داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، وعلى الفور أكد أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في الاتحاد العام للغرفة التجارية، أن ذلك بسبب عودة الحياة لطبيعتها بعد حالة الركود التي كانت تسود خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.